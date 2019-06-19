جزيرة تركية معروضة للبيع من قبل سكانها

Mercredi 19 Juin 2019



الأناضول

عرض سكان جزيرة تركية في بحر إيجة، بيع جزيرتهم للمستثمرين، بمبلغ 105 ملايين ليرة تركية (نحو 18 مليون دولار).وقال أحمد يوكسل، الوكيل العقاري للجزيرة، الأربعاء، إن مساحة جزيرة جيجك (جزيرة الزهور) التابعة لولاية باليكسير غربي تركيا، تبلغ 450 مترًا مربعًا.وأضاف لمراسل الأناضول، إن الجزيرة التي تبعد عن شاطئ بحر مرمرة من الجهة التركية، 230 مترًا فقط، هي ملكية خاصة بالكامل لسكانها.وأشار أن الجزيرة تبعد نحو 12 كيلومترًا عن بلدة آيوالق بولاية باليكسير، و3.5 كيلومترًا عن الطريق السريع الذي يربط ولايتي إزمير وجناق قلعة.ولفت إلى أن ملكية الجزيرة تعود لـ 3 عائلات هم سكانها، وأن هذه العائلات عرضت الجزيرة للبيع مقابل 105 ملايين ليرة تركية.ونوه إلى أن الجزيرة تحتوي على 3 مبانٍ و4 آبار للمياه العذبة وأشجار زيتون، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 22 متراً.وأضاف أن السكان يتطلعون لبيع الجزيرة التي تقع في منطقة تمتلك كافة مقومات الاستثمار السياحي، للمستثمرين من أجل دعم الحركة الاستثمارية واقتصاد المنطقة بطريقة إيجابية.