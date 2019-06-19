جزيرة تركية معروضة للبيع من قبل سكانها

Mercredi 19 Juin 2019
الأناضول - باليكسير/ سعاد سالغين - عرض سكان جزيرة تركية في بحر إيجة، بيع جزيرتهم للمستثمرين، بمبلغ 105 ملايين ليرة تركية (نحو 18 مليون دولار).
وقال أحمد يوكسل، الوكيل العقاري للجزيرة، الأربعاء، إن مساحة جزيرة جيجك (جزيرة الزهور) التابعة لولاية باليكسير غربي تركيا، تبلغ 450 مترًا مربعًا.
وأضاف لمراسل الأناضول، إن الجزيرة التي تبعد عن شاطئ بحر مرمرة من الجهة التركية، 230 مترًا فقط، هي ملكية خاصة بالكامل لسكانها.
وأشار أن الجزيرة تبعد نحو 12 كيلومترًا عن بلدة آيوالق بولاية باليكسير، و3.5 كيلومترًا عن الطريق السريع الذي يربط ولايتي إزمير وجناق قلعة.
ولفت إلى أن ملكية الجزيرة تعود لـ 3 عائلات هم سكانها، وأن هذه العائلات عرضت الجزيرة للبيع مقابل 105 ملايين ليرة تركية.
ونوه إلى أن الجزيرة تحتوي على 3 مبانٍ و4 آبار للمياه العذبة وأشجار زيتون، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 22 متراً.
وأضاف أن السكان يتطلعون لبيع الجزيرة التي تقع في منطقة تمتلك كافة مقومات الاستثمار السياحي، للمستثمرين من أجل دعم الحركة الاستثمارية واقتصاد المنطقة بطريقة إيجابية.
وقال أحمد يوكسل، الوكيل العقاري للجزيرة، الأربعاء، إن مساحة جزيرة جيجك (جزيرة الزهور) التابعة لولاية باليكسير غربي تركيا، تبلغ 450 مترًا مربعًا.
وأضاف لمراسل الأناضول، إن الجزيرة التي تبعد عن شاطئ بحر مرمرة من الجهة التركية، 230 مترًا فقط، هي ملكية خاصة بالكامل لسكانها.
وأشار أن الجزيرة تبعد نحو 12 كيلومترًا عن بلدة آيوالق بولاية باليكسير، و3.5 كيلومترًا عن الطريق السريع الذي يربط ولايتي إزمير وجناق قلعة.
ولفت إلى أن ملكية الجزيرة تعود لـ 3 عائلات هم سكانها، وأن هذه العائلات عرضت الجزيرة للبيع مقابل 105 ملايين ليرة تركية.
ونوه إلى أن الجزيرة تحتوي على 3 مبانٍ و4 آبار للمياه العذبة وأشجار زيتون، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 22 متراً.
وأضاف أن السكان يتطلعون لبيع الجزيرة التي تقع في منطقة تمتلك كافة مقومات الاستثمار السياحي، للمستثمرين من أجل دعم الحركة الاستثمارية واقتصاد المنطقة بطريقة إيجابية.
En continu
- 13:54 نبيل بوفون ''متفاجئ''
- Hier 20:42 نبيل القروي: انتحرت المنظومة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
32°
|30°
|% 24
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|30°-23
|39°-26
|43°-29
|35°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
(132 863) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 136) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 706) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 476) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 377) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 52 522) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 50 484) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 342) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 208) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 266) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 580) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 590) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 36 252) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 35 296) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 624) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 234) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 130) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 168) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 740) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 808) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:lechef (Tunisia )
Sur: نائبة في البرلمان: ملف الفساد في فسفاط قفصة قد السماء والبلاد اتخذت... يعطيهم هم