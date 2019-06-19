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الجمعة 21 جوان بمدينة الثقافة: سلسلة عروض فنية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
وات - ينظّم مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى الموافق ليوم 21 جوان ، سلسلة عروض فنيّة مفتوحة للعموم، يوم الجمعة 21 جوان 2019 انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال وتتواصل إلى حدود الثامنة مساء في كامل فضاءات المدينة.
ويؤثّث البرنامج كلّ من عازف الأكورديون رامي درقاش في الثانية بعد الزوال بالمدخل الخلفي للمدينة، بينما تشغل البهو الرئيسي السفلي عازفة البيانو نسرين زمني يرافقها الفنان بهاء الدين بن فضل.

وفي ساحة المسارح سيكون الجمهور على موعد مع عرض إيقاعي لفرقة Mama Africa، وعرض ثلاثي موسيقي شبابي بمدخل محمد الخامس بينما يكون الاحتفال في فضاء الترافل مع آلة الزّكرة للفنان محمد علي وردة ليعود عازف الأكرديون رامي درقاش في وصلة ثانية في مدخل Z4.


وفي السادسة مساء، ستنطلق احتفالية تونس عاصمة الشباب العربي مع الفنانة الكوريغرافية سهام بالخوجة وعرض راقص يدوم 15 دقيقة ليعود الجمهور إلى المدخل الرئيسي للمدينة لحضور عرض اسطنبالي لكريم توايمة وعرض إيقاعي للإخوان العوينتي ويكون الاختتام في الثامنة مساء مع عرض جاز لمجموعة نبيل ورغي.

  
  
     
  
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