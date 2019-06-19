نبيل بوفون ''متفاجئ''

Mercredi 19 Juin 2019



حتى لا نشاغب على مؤسسة دستورية يعلق عليها الشعب الكثير من الآمال ونجحت الى حد الساعة في القيام بحرفية على جميع الاستحقاقات، ليس من المفيد التوغل في شروحات طويلة حول أداء السيد نبيل بوفون، ومن الأفضل أن نتسلح الى حدود الممكن والمعقول والمتاح بالنية الطيبة، رغم ذلك لابأس من إبداء إشارات عابرة حول تصريحاته المتكررة، وحتى لا نعود الى الخلف، نتعرض فقط إلى موقفه من التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون الانتخاب، حيث ضغط الرجل بتصريحات متكررة باتجاه ابطال التعديلات لما كانت في شكل مسودة، وعاد الى نفس تصريحاته لما تم اقرارها وتحولت الى قانون ملزم! لا نؤاخذ السيد نبيل على إبداء موقفه المجرد فذلك من حقوقه العرفية وليس من صلاحياته القانونية، إنما نؤاخذه أو نلفت نظره حين ينتقل من إبداء رأي كان يسعه ان يتوجه به مباشرة الى اللجان المشرفة على التنقيح، ولا يستعمله كمادة ضاغطة يتجول بها على منصات الإعلام، نؤاخذه حين انتقل برأيه الى مستوى التخندق مع جبهة الرفض، وحتى التخندق مارسه بطريقة مكشوفة بدت وكأنه انخرط في الحملة وسحب معه الهيئة الى مربع يجرحها ويفقدها ما تمتعت به منذ تأسيسها وخاصة في مرحلتها الذهبية مع شفيق صرصار.بوفون لم يكتفي بالتطرق إلى الصعوبات التقنية التي ستواجه الهيئة من جراء التعديلات الاخيرة، هو ايضا لم يكتفي بإبداء استغرابه من سرعة المصادقة على التنقيحات، ذلك الاستغراب المسيس الذي لا دخل له بالعمل الاحترافي الأقرب الى الفعل الروبوتي الذي يتأثر فقط بالعراقيل والصعوبات التقنية ولا دخل له بغيرها من سجالات تعني الأحزاب والهيئات التشريعية ولا تعني الهيئة، وحتى يزيد من جرعة التحشيد ضد التنقيحات، قال بوفون ان القانون لا يعتبر ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.لا شك ان التنقيحات الاخيرة، طرحت تحديات جديدة على الهيئة، ونغصت عليها بشدة، وضغطت عليها بقوة كما يضغط الوقت والكثير من العوامل الاخرى، رغم ذلك على نبيل بوفون انتقاء تصريحاته والجنوح الى لكنة تقنية فنية حرفية لتجنب أي تقاطع بينها وبين القوى السياسية التي تخوض معارك مع وضد التنقيحات، على شرط الحسابات الحزبية السياسية المصلحية مع شيء من الوطنية.تحتم هذا التدخل لأن غالبية الشعب التونسي تعتبر الهيئة واحدة من أكبر مكاسب الثورة الى جانب المؤسسة العسكرية "المكتسبة" وايضا القضاء، دون إغفال المجهودات الجبارة التي تقوم بها المؤسسة الامنية نحو التأسيس لفضيلة الامن الجمهوري، لذلك نرغب في الاستماع من السيد بوفون الى الكثير من الأخبار والتعليقات والمحاذير التقنية دون غيرها، لربح الوقت والابتعاد بالهيئة عن أي شبهة، نتيجة لتصريحات قد تكون صادرة عن نية سليمة مشفوعة بضغوطات جانبية، على قيادة الهيئة الاعراض عنها وعن أصحابها.