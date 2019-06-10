عيّنة من إعلام تونس !

Lundi 10 Juin 2019
نصرالدين السويلمي
نشرت جريدة المصور على صفحتها الرئيسية اليوم الاثنين 10 جوان 2019 الخبر التالي "زيادة بين 25و40 بالمائة في تسعيرة الماء" عنونت لذلك بالخط الأحمر وقدمت تفاصيل ضافية مشفوعة بالأرقام، ثم اكدت ان هذا القرار صدر بالرائد الرسمي، ليتبين بعد ذلك ان الزيادة صدرت فعلا بالرائد الرسمي لكنها ليست وليدة شهر جوان ولا سنة 2019 ولا حتى السنة الفارطة، الأمر يتعلق بزيادة صدرت خلال ماي 2016، أعاد أحد النشطاء على فضاء التواصل الاجتماعي طرحها، فالتقطتها الصحيفة وقامت بتلصيقها على صفحتها الأولى!
من المعلومة الوطنية بالضرورة انه "اعلام العار" الا ما رحم ربي، لكن يبدو ان مجتمعنا يزخر بالغفلة والكسل، لذلك نجد بعضه لا يتوانى في تشكيل باكورة فهمه ومحصوله المعلوماتي من منصات الاسترزاق المهين والاجندات المتنصلة من الأخلاق. ثم إذا كان الخبر الخاص بالماء و"السبّالة" تعرض لمثل هذه الهرسلة، ماذا إذا عن الأخبار المتعلقة بالثورة والانتقال الديمقراطي والاجندات المالية والايديولوجية والانتهازية، ماذا إذا دفع الممول الداخلي والخارجي بسخاء وطلبوا من مثل هذا الإعلام العمل على تشويه هذه الشخصية وتلك، هذا الحزب وذاك!
إذا لا أمل في إصلاح المشهد خلال المنظور القريب، وعليه لا شيء غير الفطنة والعقل، وعدم الركون الى هذا القطاع الذي يأبى مغادرة الزريبة ويصر على التمسّح بالعهد البائد حتى في شخص البائدة بنت النظام البائد.
نشرت جريدة المصور على صفحتها الرئيسية اليوم الاثنين 10 جوان 2019 الخبر التالي "زيادة بين 25و40 بالمائة في تسعيرة الماء" عنونت لذلك بالخط الأحمر وقدمت تفاصيل ضافية مشفوعة بالأرقام، ثم اكدت ان هذا القرار صدر بالرائد الرسمي، ليتبين بعد ذلك ان الزيادة صدرت فعلا بالرائد الرسمي لكنها ليست وليدة شهر جوان ولا سنة 2019 ولا حتى السنة الفارطة، الأمر يتعلق بزيادة صدرت خلال ماي 2016، أعاد أحد النشطاء على فضاء التواصل الاجتماعي طرحها، فالتقطتها الصحيفة وقامت بتلصيقها على صفحتها الأولى!
من المعلومة الوطنية بالضرورة انه "اعلام العار" الا ما رحم ربي، لكن يبدو ان مجتمعنا يزخر بالغفلة والكسل، لذلك نجد بعضه لا يتوانى في تشكيل باكورة فهمه ومحصوله المعلوماتي من منصات الاسترزاق المهين والاجندات المتنصلة من الأخلاق. ثم إذا كان الخبر الخاص بالماء و"السبّالة" تعرض لمثل هذه الهرسلة، ماذا إذا عن الأخبار المتعلقة بالثورة والانتقال الديمقراطي والاجندات المالية والايديولوجية والانتهازية، ماذا إذا دفع الممول الداخلي والخارجي بسخاء وطلبوا من مثل هذا الإعلام العمل على تشويه هذه الشخصية وتلك، هذا الحزب وذاك!
إذا لا أمل في إصلاح المشهد خلال المنظور القريب، وعليه لا شيء غير الفطنة والعقل، وعدم الركون الى هذا القطاع الذي يأبى مغادرة الزريبة ويصر على التمسّح بالعهد البائد حتى في شخص البائدة بنت النظام البائد.
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Par:MedTunisie ( )
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