رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أسهما في القناة: المخدّرات قد تجرّ إلى الهلوسة والانفصال عن الواقع المرير

Samedi 25 Mai 2019



باب نات

وهذا نص البلاغ:

- أفادت قناة التاسعة في بلاغ بـ”أنّه أحد المسؤولين في قناة منافسة يحاول المسّ من صورة القناة ومصداقية إدارتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي”، موضّحة أنّ ”رضا شرف الدين لا يمتلك أيّة مساهمة في رأسمال قناة التاسعة منذ سنة 2014”، في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تفويت رجل الأعمال رضا شرف الدين لأسهم في القناة لصالح الإعلامي سامي الفهري.وأفادت القناة أنها مستعدة للتفاوض مع سامي الفهري بصفته منشّط في أحد برامجها خلال الموسم القادم في حالة حصول شغور، بإستثناء سهرتي السبت و الخميس التي تفوّقت فيهما في نسب المشاهدة طيلة الموسم وبصفة مسترسلة.كما نصحت سامي الفهري بتقديم مادّة إعلاميّة مستقلّة ومسؤولة بمحتوى يحمي الشباب من الانحرافات بجميع أنواعها مثل المخدّرات التي قد تجرّ إلى الهلوسة والانفصال عن الواقع المرير.على إثر محاولات التشويش والتهريج التي أتاها أحد المسؤولين في قناة منافسة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تحاول بكل ما أوتيت من فشل المسّ من صورة قناة التاسعة ومصداقية إدارتها، يهم قناة التاسعة أن توضّح النقاط التالية:أوّلا: أنّ السيّد رضا شرف الدين لا يمتلك أيّة مساهمة في رأسمال قناة التاسعة منذ سنة 2014،ثانيا: أنّ التفويت في جزء من أسهم الشركة لأي طرف خارجي يخضع في كل الحالات لموافقة بقيّة الشركاء، والذين يتمتّعون قانونا بحق الأولويّة في الشراء في تلك الحالة،ثالثا: أنّ أسهم القناة مملوكة بنسبة 51 بالمائة لمجمع أعمال معلوم، وهو ما يجعله يتحكّم قانونا في القناة بصفة مطلقة، ولا نيّة له في إنتداب السيّد سامي الفهري في القريب العاجل للعمل لديه،رابعا: أنّ إجراءات شراء أسهم في قناة تلفزيّة تختلف عن شراء بضاعة معروضة على قارعة الطريق، وهو يخضع للترخيص المسبق من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) وللتشريع المنظّم للقطاع الذي يمنع إمتلاك أسهم في أكثر من وسيلة إعلاميّة واحدة،خامسا: تتمنى القناة حظا سعيدا للقناة المنافسة التي تمرّ بصعوبات ماليّة يعلمها الجميع، خاصة بعد ما حقّقته من فشل ذريع خلال الموسم الفارط، وتتفهّم الحالة النفسيّة التي قد تنجرّ عن البحث عن مموّلين جدد،سادسا: تعلم قناة التاسعة أنها مستعدة للتفاوض مع سامي الفهري بصفته منشّط في أحد برامجها خلال الموسم القادم في حالة حصول شغور، بإستثناء سهرتي السبت و الخميس التي تفوّقت فيهما في نسب المشاهدة طيلة الموسم وبصفة مسترسلة.وإذ تجدد القناة ثقتها في مشاهديها وفي مختلف شركائها وتدعوهم لعدم إيلاء أهميّة لمثل هذا العبث والتهريج الذي كان من الأجدر توظيفه في سيتكوم هزلي ناجح، فهي تؤكّد حرصها الشديد على تقديم مادّة إعلاميّة مستقلّة ومسؤولة بمحتوى يحمي الشباب من الانحرافات بجميع أنواعها مثل المخدّرات التي قد تجرّ إلى الهلوسة والانفصال عن الواقع المرير.