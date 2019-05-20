الحرب التقنية...بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية

Lundi 20 Mai 2019



لن يكون من الصعب لشركة هواوي الصينية من أن تتجاوزقرار قوقل...لذلك وقع التصعيد وصولا الى شركات مثل ميكروسوفت و غيرها من الشركات الأمريكية.في البداية علينا أن نفهم السياق الاقتصادي العالمي للحرب الهجينة الحديثة و بالأساس في ذروتها ما بين الصين وحلفائها الجدد و الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها القدامي. بداية الصين لم تقبل أبدا بأغلب قرارات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في دول أسيا بداية من أفغانستان ووصولا الى ايران وبقيت بل كانت الشركات الصينية ولازات تمارس حقها في النشاط...البعد الثاني للصراع هو أن الصين لن تعلن القوة العسكرية الا بعد أن تعلن القوة التقنية وهذا الأبرز و الأهم لذلك الصين تسعى جاهدة وبنسق متسارع جدا لفرض مكانتها التقنية العالمية خصوصا في التقنية الأشد ابداعا وتكور على غرار الذكاء الاصطناعي و المالية التقنية وغيرها...ولكن بالأساس الصين تمتلك لوحدها القدرة التنافسية الذاخلية التي تجعل منها الدولة الاولى عالميا في تثمين المعلولمات Big Data ولكن يبقى الاشكال هو موضوع الانفتاح و دور الصين ومكانتها التقنية على مستوى العالم... هذا يحيل الى البعد الثالث وهو الديبلوماسية التقنية ووصولا الى البعد الرابع للصراع وهو الحرب المباشرة والتي كلا الطرفين لا يرغب أن تكون قريبة من حدوده القومية و الاستراتيجية..من خلال هذاه القرارات لقوقل وغيرها العكس هو الذي سيحصل... و سسيقدمون فرصة ذهبية في وقت مناسب جدا للصين لتفرض برمجيات جديدة لاول مرة في منافسة مباشرة وعالمية وبذلك فك الاحتكاروسوف يكون لأوروبا وجزء من شركاتها الدور الكبير اضافة الى قوى تقنية أخرى لم تجد الفرصة للدخول للسوق العالمية كبديل.... الولايات المتحدة للأسف من خلال قرارات ترامب تفتقد للقوة التاريخية في الذكاء الاستراتيجي البعيد المدى... ويعتبر هذا غريبا عن دولة لها مؤسسات عريقة جدا في صناعة الذكاء و القرارات الاستراتيجية...الهوة الرقمية هي أسهل بكثير من الصناعية فيما يخص عملية القفز الحضاري على عكس الهوة الصناعية التي تأخذ أكبر حيز من الزمن للالتحاق بها.