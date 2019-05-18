عرض ''سلاطين الطرب'' بأريانة اختزل سحر الشام وروعة الفن

Samedi 18 Mai 2019
وات - سهرة اختتام مهرجان "نسمات أندلسية" مساء الجمعة بأريانة في دورته الخامسة بفضاء المكتبة الجهوية كانت بإمضاء فرقة" شيوخ سلاطين الطرب" حيث اختزلت سحر الشام وروعة الفن بتقديمها للقدود الحلبية والمواويل والموشحات في سهرة رمضانية امتزج فيها الغناء الطربي بايقاع دراويش المولوية.
والفرقة التي تأسست سنة 2000 اختارت إحياء التراث الموسيقي العربي والشامي تحديدا بأسلوب فيه الكثير من البحث والتجديد على مستوى العزف والأداء للأغاني التراثية العربية مع تمسك بالهوية وبالخصوصية السورية حيث قدم ثلاثي الأداء وصلات لأغان وموشحات على غرار "والنبي يامة" و"فوق النخل" و"قل للمليحة " و"قدك المياس" و"ابعثلي جواب" و"يامالي الشام" و"ياطيرا طيري ياحمامة" وغيرها من مختارات التراث الموسيقي المعروف لدى االجمهور الحاضر الذي تفاعل معها واستحسنها.
ويمكن القول ان سهرة "سلاطين الطرب" التي اختتمت مهرجان "نسمات اندلسية" كانت ناجحة بمقاييس الفن والجمهور وتعد مجموعة "سلاطين الطرب" امتدادا للمدرسة الحلبية القديمة القائمة على تنافس أفراد المجموعة الصوتية على الاداء والتعريف بقدراتهم الصوتية وإمكانياتهم في الإنشاد والتلوينات الصوتية والطربية .
وقد تمكنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة من خلال مختلف برامج الدورة الخامسة من مهرجان "نسمات اندلسية" من كسب رهان الافادة والامتاع وشد جمهور غفير من محبي السمر والطرب الأصيل في أجواء احتفالية تحت خيمة المهرجان التي أضفت الكثير من الحميمية على العروض الفنية التي تماشت تماما والشهر الكريم لارتباطها بالإنشاد الديني والطرب الأصيل.
والفرقة التي تأسست سنة 2000 اختارت إحياء التراث الموسيقي العربي والشامي تحديدا بأسلوب فيه الكثير من البحث والتجديد على مستوى العزف والأداء للأغاني التراثية العربية مع تمسك بالهوية وبالخصوصية السورية حيث قدم ثلاثي الأداء وصلات لأغان وموشحات على غرار "والنبي يامة" و"فوق النخل" و"قل للمليحة " و"قدك المياس" و"ابعثلي جواب" و"يامالي الشام" و"ياطيرا طيري ياحمامة" وغيرها من مختارات التراث الموسيقي المعروف لدى االجمهور الحاضر الذي تفاعل معها واستحسنها.
ويمكن القول ان سهرة "سلاطين الطرب" التي اختتمت مهرجان "نسمات اندلسية" كانت ناجحة بمقاييس الفن والجمهور وتعد مجموعة "سلاطين الطرب" امتدادا للمدرسة الحلبية القديمة القائمة على تنافس أفراد المجموعة الصوتية على الاداء والتعريف بقدراتهم الصوتية وإمكانياتهم في الإنشاد والتلوينات الصوتية والطربية .
وقد تمكنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة من خلال مختلف برامج الدورة الخامسة من مهرجان "نسمات اندلسية" من كسب رهان الافادة والامتاع وشد جمهور غفير من محبي السمر والطرب الأصيل في أجواء احتفالية تحت خيمة المهرجان التي أضفت الكثير من الحميمية على العروض الفنية التي تماشت تماما والشهر الكريم لارتباطها بالإنشاد الديني والطرب الأصيل.
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Par:almokh (Tunisia )
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