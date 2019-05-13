الرابطة 1- تعيين حكمي مقابلتي الاربعاء

Lundi 13 Mai 2019



وات

- عينت الادارة الوطنية للتحكيم هيثم القصعي لادارة اللقاء المتاخر لحساب الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى الذي سيجمع بعد غد الاربعاء بين الترجي الرياضي والملعب القابسي بملعب رادس (س 15).ويذكر ان الترجي الرياضي يحتل صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة فيما ياتي الملعب القابسي في المركز الثاني عشر ب19 نقطة.كما تم تعيين الحكم اسامة بن اسحاق لادارة اللقاء المتاخر لحساب نفس الجولة بين النادي البنزرتي والنجم الساحلي المقرر بعد غد الاربعاء بملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 15).ويشار الى ان النادي البنزرتي يحتل المركز الرابع ب31 نقطة في حين يحتل النجم الساحلي المركز الثالث ب40 نقطة.