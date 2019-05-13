بلال الميساوي: اليوم الزرقوني كيف يحطك الأول تهمة

Lundi 13 Mai 2019



باب نات

- قال المنتج والسيناريست بلال الميساوي في حوار عبر أمواج إذاعة "ifm " انه لا يمكن الثقة في استطلاعات راي مؤسسة سيغما كونساي للزرقوني مضيفا " عندما كنت في الحوار التونسي لم اكن أثق في نتائج استطلاعاتها وكنت اعتمد مؤسسة اخرى".وأضاف بلال الميساوي " حسب اعتقادي اليوم عندما يضعك حسن الزرقوني في المرتبة الأولى هي تهمة متابعا " النهضة وضعت الأولى في سبر الآراء فعبرت عن غضبها فما بالك نحن.وتابع بلال الميساوي " هل من المعقول ان يتم منح كرونيكور في برنامج بقناة الحوار التونسي الثقة حتى نصدق نتائج استطلاعات راي يقوم بها مضيفا " حسن الزرقوني هو كرونيكور في قناة الحوار وبالطبع ستكون جميع النتائج لصالحها.