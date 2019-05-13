بلال الميساوي: اليوم الزرقوني كيف يحطك الأول تهمة

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - قال المنتج والسيناريست بلال الميساوي في حوار عبر أمواج إذاعة "ifm " انه لا يمكن الثقة في استطلاعات راي مؤسسة سيغما كونساي للزرقوني مضيفا " عندما كنت في الحوار التونسي لم اكن أثق في نتائج استطلاعاتها وكنت اعتمد مؤسسة اخرى".
وأضاف بلال الميساوي " حسب اعتقادي اليوم عندما يضعك حسن الزرقوني في المرتبة الأولى هي تهمة متابعا " النهضة وضعت الأولى في سبر الآراء فعبرت عن غضبها فما بالك نحن.
وتابع بلال الميساوي " هل من المعقول ان يتم منح كرونيكور في برنامج بقناة الحوار التونسي الثقة حتى نصدق نتائج استطلاعات راي يقوم بها مضيفا " حسن الزرقوني هو كرونيكور في قناة الحوار وبالطبع ستكون جميع النتائج لصالحها.
وأضاف بلال الميساوي " حسب اعتقادي اليوم عندما يضعك حسن الزرقوني في المرتبة الأولى هي تهمة متابعا " النهضة وضعت الأولى في سبر الآراء فعبرت عن غضبها فما بالك نحن.
وتابع بلال الميساوي " هل من المعقول ان يتم منح كرونيكور في برنامج بقناة الحوار التونسي الثقة حتى نصدق نتائج استطلاعات راي يقوم بها مضيفا " حسن الزرقوني هو كرونيكور في قناة الحوار وبالطبع ستكون جميع النتائج لصالحها.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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