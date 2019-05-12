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عمار الجمل: مستعد لتحمل أي عقوبة تقررها الهيئة المديرة للنجم

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات - في تصريح هاتفي لبرنامج الأحد الرياضي صرّح اللاعب عمار الجمل أنه سيتحمل القرار الذي ستتخذه "الهيئة المديرة للنجم على أن لا يقدم اعتذاره للجماهير التي شتمت والدته وذلك على خلفية المناوشات التي حدثت بينه وبين جماهير النجم خلال المقابلة التي جمعت يوم الأحد بالملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي باتحاد تطاوين لحساب الجولة 21 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

وكان الناطق الرسمي لفريق النجم الرياضي الساحلي قيس عاشور افاد أن "الهيئة المديرة ستتخذ قرارات صارمة ضد المدافع عمار الجمل ".
واوضح عاشور في تصريح مساء اليوم على اذاعة الجوهرة اف ام " قام عمار الجمل بحركات غير مقبولة تجاه جماهير الفريق " مشددا على ان " الهيئة المديرة ستجتمع خلال الساعات القادمة لإتخاذ الإجراءات التاديبية اللازمة تجاه اللاعب " .


وكان النجم الساحلي فاز اليوم الاحد بالملعب الاولمبي بسوسة على ضيفه اتحاد تطاوين (3-1) في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للبطولة .
بادر كريم العواضي بافتتاح التسجيل للنجم في الدقيقة 9 واضاف ايهاب المساكني الهدف الثاني في د36 والجزائري كريم العريبي الهدف الثالث د69 .
وجاء هدف تطاوين بواسطة اسماعيل دياكيتي د56.
وبهذا الفوز رفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى 40 نقطة في المركز الثالث .

  
  
     
  
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