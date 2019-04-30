الجامعة التونسية لكرة القدم تحدد مواعيد المقابلات المؤجلة بعد التعديلات التي طرأت على الرزنامة

Mardi 30 Avril 2019
وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية مساء اليوم الثلاثاء انه "سعيا لتوفير أفضل الظروف لأنديتنا المشاركة في المسابقات الافريقية والعربية وما ترتب عن ذلك من إرتفاع عدد المباريات المؤجلة بحساب مباراة واحدة لكل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي و3 مباريات لحساب النجم الرياضي الساحلي وحرصا على الحفاظ على مصداقية بطولة الرابطة المحترفة الأولى بخصوص المقابلات التي لها إنعكاسات مباشرة على أعلى الترتيب أو أسفله تقرر إستيفاء جميع المقابلات المتأخرة قبل مواصلة إجراء بقية الجولات التي تتضمنها الرزنامة".
واوضحت الجامعة انه تقرر كذلك تعيين ثلاث مباريات من الدور ربع النهائي من كأس تونس وبذلك تصبح الرزنامة على النحو التالي:
- يوم الاربعاء 8 ماي :
المباراة المؤجلة حساب الجولة 19 : النجم الرياضي بالمتلوي - النجم الرياضي الساحلي
- يوم الخميس 9 ماي : مباراة لحساب الدور ربع النهائي لكأس تونس : النادي الرياضي الصفاقسي - القوافل الرياضية بقفصة
- يوم السبت 11 ماي : مبارتان لحساب الدور ربع النهائي : الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب القابسي
- يوم الأحد 12 ماي :
المباراة المؤجلة لحساب الجولة 20 :
النجم الرياضي الساحلي - الاتحاد الرياضي بتطاوين
والمباراة المؤجلة لحساب الجولة 21 :
النادي الرياضي الصفاقسي - الملعب التونسي
- يوم الاربعاء 15 ماي :
المباراتان المؤجلتان لحساب الجولة 21 :
النادي البنزرتي - النجم الرياضي الساحلي
الترجي الرياضي التونسي- الملعب القابسي
واوضحت الجامعة انه تقرر كذلك تعيين ثلاث مباريات من الدور ربع النهائي من كأس تونس وبذلك تصبح الرزنامة على النحو التالي:
- يوم الاربعاء 8 ماي :
المباراة المؤجلة حساب الجولة 19 : النجم الرياضي بالمتلوي - النجم الرياضي الساحلي
- يوم الخميس 9 ماي : مباراة لحساب الدور ربع النهائي لكأس تونس : النادي الرياضي الصفاقسي - القوافل الرياضية بقفصة
- يوم السبت 11 ماي : مبارتان لحساب الدور ربع النهائي : الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب القابسي
- يوم الأحد 12 ماي :
المباراة المؤجلة لحساب الجولة 20 :
النجم الرياضي الساحلي - الاتحاد الرياضي بتطاوين
والمباراة المؤجلة لحساب الجولة 21 :
النادي الرياضي الصفاقسي - الملعب التونسي
- يوم الاربعاء 15 ماي :
المباراتان المؤجلتان لحساب الجولة 21 :
النادي البنزرتي - النجم الرياضي الساحلي
الترجي الرياضي التونسي- الملعب القابسي
En continu
- 16:31 نواحة مجلس النواب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:34
|19:09
|16:02
|12:24
|05:26
|03:48
|
14°
|13°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|13°-12
|21°-12
|25°-14
|25°-15
|21°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 61 733) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 803) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 994) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 494) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 172) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 356) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 121) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 567) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 233) عبير موسى امام القضاء
( 36 288) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 36 268) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 023) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 258) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 661) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 946) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 784) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 960) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 336) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 308) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 253) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:Elmejri (Switzerland )
Sur: اتحاد اللشغل يحمل أطرافا في الحكم مسؤولية الانشغال عن تقديم حلول لمشاكل البلاد على خلفية قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية