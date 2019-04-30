الجامعة التونسية لكرة القدم تحدد مواعيد المقابلات المؤجلة بعد التعديلات التي طرأت على الرزنامة

Mardi 30 Avril 2019



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- افادت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية مساء اليوم الثلاثاء انه "سعيا لتوفير أفضل الظروف لأنديتنا المشاركة في المسابقات الافريقية والعربية وما ترتب عن ذلك من إرتفاع عدد المباريات المؤجلة بحساب مباراة واحدة لكل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي و3 مباريات لحساب النجم الرياضي الساحلي وحرصا على الحفاظ على مصداقية بطولة الرابطة المحترفة الأولى بخصوص المقابلات التي لها إنعكاسات مباشرة على أعلى الترتيب أو أسفله تقرر إستيفاء جميع المقابلات المتأخرة قبل مواصلة إجراء بقية الجولات التي تتضمنها الرزنامة".المباراة المؤجلة حساب الجولة 19 : النجم الرياضي بالمتلوي - النجم الرياضي الساحلي- يوم الخميس 9 ماي : مباراة لحساب الدور ربع النهائي لكأس تونس : النادي الرياضي الصفاقسي - القوافل الرياضية بقفصة- يوم السبت 11 ماي : مبارتان لحساب الدور ربع النهائي : الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب القابسيالنجم الرياضي الساحلي - الاتحاد الرياضي بتطاوينالنادي الرياضي الصفاقسي - الملعب التونسيالمباراتان المؤجلتان لحساب الجولة 21 :النادي البنزرتي - النجم الرياضي الساحليالترجي الرياضي التونسي- الملعب القابسي