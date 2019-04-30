Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalili Ihtar  

الجامعة التونسية لكرة القدم تحدد مواعيد المقابلات المؤجلة بعد التعديلات التي طرأت على الرزنامة

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية مساء اليوم الثلاثاء انه "سعيا لتوفير أفضل الظروف لأنديتنا المشاركة في المسابقات الافريقية والعربية وما ترتب عن ذلك من إرتفاع عدد المباريات المؤجلة بحساب مباراة واحدة لكل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي و3 مباريات لحساب النجم الرياضي الساحلي وحرصا على الحفاظ على مصداقية بطولة الرابطة المحترفة الأولى بخصوص المقابلات التي لها إنعكاسات مباشرة على أعلى الترتيب أو أسفله تقرر إستيفاء جميع المقابلات المتأخرة قبل مواصلة إجراء بقية الجولات التي تتضمنها الرزنامة".

واوضحت الجامعة انه تقرر كذلك تعيين ثلاث مباريات من الدور ربع النهائي من كأس تونس وبذلك تصبح الرزنامة على النحو التالي:
- يوم الاربعاء 8 ماي :

المباراة المؤجلة حساب الجولة 19 : النجم الرياضي بالمتلوي - النجم الرياضي الساحلي
- يوم الخميس 9 ماي : مباراة لحساب الدور ربع النهائي لكأس تونس : النادي الرياضي الصفاقسي - القوافل الرياضية بقفصة
- يوم السبت 11 ماي : مبارتان لحساب الدور ربع النهائي : الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب القابسي

- يوم الأحد 12 ماي :
المباراة المؤجلة لحساب الجولة 20 :
النجم الرياضي الساحلي - الاتحاد الرياضي بتطاوين

والمباراة المؤجلة لحساب الجولة 21 :
النادي الرياضي الصفاقسي - الملعب التونسي

- يوم الاربعاء 15 ماي :
المباراتان المؤجلتان لحساب الجولة 21 :
النادي البنزرتي - النجم الرياضي الساحلي
الترجي الرياضي التونسي- الملعب القابسي

  
  
     
  
festival-8c4b07e5084c9d9f894734593dc9b568-2019-04-30 21:52:55






0 de 0 commentaires pour l'article 181558



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
14°
 13° % 62 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
13°-1221°-1225°-1425°-1521°-15
  • Avoirs en devises
    13070,6

  • (30 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34886 DT        1$ =2,99898 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 avril)   122,0 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556662634|181558 626|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires