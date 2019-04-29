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مهرجان كان السينمائي 2019 : الممثلان التونسيان محمد الظريف وأحمد الحفيان مرشحان لنيل جوائز النقاد العرب

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
وات - تم الإعلان عن ترشيح الممثلين التونسيين أحمد الحفيان ومحمد الظريف لنيل جوائز النقاد (في دورتها الثالثة) التي يمنحها مركز السينما العربية على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الثانية والسبعين التي ستلتئم من 14 إلى 25 ماي 2019 وتم ترشيح محمد الظريف عن دوره في فيلم "ولدي" لمحمد بن عطية فيما يأتي ترشيح أحمد الحفيان عن دوره في فيلم "فتوى" للمخرج محمود بن محمود.
ويمنح مركز السينما العربية جائزة النقاد لأفضل فيلم روائي وأفضل وثائقي وأفضل سيناريو وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة.
وتتضمن لجنة تحكيم جوائز النقاد خمسة أعضاء من تونس هم إقبال زليلة ولمياء قيقة ومحمد بوغلاب ونرجس الطرشاني وطارق بن شعبان.
وينتمي هؤلاء إلى قائمة تضم 75 عضوا يمثلون 34 بلدا .


وفي الدورتين الأوليين لجائزة النقاد كانت تونس حازت سنة 2017 جائزة أفضل ممثل وقد نالها مجد مستورة عن دوره في فيلم "نحبك هادي" لمحمد بن عطية ونالت سنة 2018 جائزة أفضل ممثلة وقد حازتها مريم الفرجاني عن دورها في شريط "على كف عفريت" لكوثر بن هنية.
ويعتبر مركز السينما العربية، وفق ما جاء على موقعه الرسمي على الانترنات، أول منصة متنقلة تعمل على النهوض بصناعة السينما العربية ونشرها في المهرجانات المحلية والإقليمية والدولية.
وتهدف إلى ربط علاقات بين المهنيين وتعزيز حضور سينما المنطقة العربية وتيسير عملية توزيع الأفلام العربية في مختلف بلدان العالم من خلال توفّر عمليات تشبيك واسعة.

  
  
     
  
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