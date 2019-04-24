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''داعش'' الارهابي ينشر مقطعا مصورا لمنفذي هجمات سريلانكا

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
الأناضول - واشنطن - نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، الأربعاء، مقطعا مصورا في وكالة "أعماق" التابعة له، يعلن خلاله تبنى التفجيرات الدموية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا راح ضحيتها 359 شخصا.

وذكرت وكالة "سايت" المعنية بشؤون الإرهاب والاستخبارات أن المقطع المصور يظهر فيه 8 أشخاص، 7 منهم ملثمون، يتوسطهم رجل مكشوف الوجه، قيل عنه إن اسمه زهران هاشم، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وزعم تنظيم "داعش" من خلال المقطع المصور أن الأشخاص الثمانية هم من نفذوا تفجيرات سريلانكا.

والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات، التي أعلن "داعش" الثلاثاء مسؤوليته عنها، عن مقتل 359 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا، من دول الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.

  
  
     
  
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