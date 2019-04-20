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تونس تتسلم شارة ''تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019'' خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
وات - تشارك تونس من 21 الى 24 افريل الجاري في الدورة الثانية والاربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي سيلتئم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حيث ستتسلم وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ بالمناسبة شارة "تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019".
وتهدف هذه التظاهرة العربية الشبابية التي ستنطلق فعالياتها خلال شهر جوان القادم لتتواصل على امتداد سنة كاملة، الى تنمية المعارف والمهارات الابداعية ونشر ثقافة السلم لدى الشباب العربي وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينه من خلال تنظيم الملتقيات وورشات عمل المشتركة.
ومن المنتظر ان يشهد هذا الحدث بمشاركة حوالي 3000 شاب وشابة من مختلف البلدان العربية .


  
  
     
  
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