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الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 213

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
الأناضول - وليد عبد الله - أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 213 قتلى 1009 جرحى على الأقل.

جاء ذلك في بيان نشرته بعثة المنظمة في ليبيا، الجمعة، عبر حسابها على "فيسبوك".


وأضافت المنظمة بأن الفرق الطبية التابعة لها تواصل مساعدة الطاقم الجراحي في المستشفيات المحلية.

ودعت جميع الأطراف في ليبيا إلى حماية المدنيين والعاملين الصحيين والمرافق الصحية.

كانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية الخميس، وبلغت 205 قتلى و913 جريحا.
وفي السياق، أشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا حتى الأربعاء.
ووصفت المعارك التي شهدتها طرابلس، الثلاثاء، بأنها "الأسوء منذ العام 2014".
وتشهد مناطق في طرابلس وحولها معارك مسلحة، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليا، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

  
  
     
  
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