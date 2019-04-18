الرابطة الثانية - تعيين حكام مقابلات الجولة 21

Jeudi 18 Avril 2019



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في سليمان مستقبل سليمان - مستقبل وادي الليل نعيم حسنيفي قربة النادي القربي - امل جربة عامر شوشانفي باجة الاولمبي الباجي - جمعية اريانة وليد الجريديفي سليانة (دون حضور الجمهور) اتحاد سليانة - نادي اولمبيك مدنين يسري بوعليفي جربة حومة السوق جمعية جربة - سكك الحديد الصفاقسي سليم بالاخواصفي جرجيس ترجي جرجيس - مستقبل المرسى حمدي السعوديفي رادس النجم الرادسي - هلال الشابة سفيان قطاطفي منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - سبورتينغ بن عروس فرج عبد اللاويفي جندوبة جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة مراد الجربيفي صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين اشرف حركاتيفي جبنيانة (دون حضور الجمهور) نادي جبنيانة - اولمبيك سيدي بوزيد يوسف السرايريفي قفصة قوافل قفصة - محيط قرقنة علي الورهاني