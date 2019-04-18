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الرابطة الثانية - تعيين حكام مقابلات الجولة 21

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر:
السبت 20 افريل
المجموعة الاولى:
في سليمان مستقبل سليمان - مستقبل وادي الليل نعيم حسني

في قربة النادي القربي - امل جربة عامر شوشان
في باجة الاولمبي الباجي - جمعية اريانة وليد الجريدي
في سليانة (دون حضور الجمهور) اتحاد سليانة - نادي اولمبيك مدنين يسري بوعلي
في جربة حومة السوق جمعية جربة - سكك الحديد الصفاقسي سليم بالاخواص
في جرجيس ترجي جرجيس - مستقبل المرسى حمدي السعودي

الاحد 21 افريل
المجموعة الثانية
في رادس النجم الرادسي - هلال الشابة سفيان قطاط
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - سبورتينغ بن عروس فرج عبد اللاوي
في جندوبة جندوبة الرياضية - امل حمام سوسة مراد الجربي
في صفاقس 2 مارس الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين اشرف حركاتي
في جبنيانة (دون حضور الجمهور) نادي جبنيانة - اولمبيك سيدي بوزيد يوسف السرايري
في قفصة قوافل قفصة - محيط قرقنة علي الورهاني

  
  
     
  
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