انتخاب الممثل الكوميدي زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا بـ 73 بالمئة من الأصوات

Lundi 22 Avril 2019



باب نات/سبوتنيك

- أكد مركز للاستطلاع ، أن المرشح فلاديمير زيلينسكي يتصدر الجولة الثانية من السباق الرئاسي بأوكرانيا بعد حصوله على 73.2 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.وأفادت بيانات مركز الاستطلاع ، بأن " زيلينسكي حصل على73.2% من الأصوات، بينما حصل منافسة الرئيس الحالي بيترو بورشينكو على 25.3% من لأصوات.وقال زيلنسكي في كلمة له بعد إعلان تقدمه، "لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".ومن جانبه قال الرئيس الحالي بورشينكو " لن استسلم أبدا"، مشيرا إلى أنه لن يعتزل السياسة"