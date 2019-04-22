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انتخاب الممثل الكوميدي زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا بـ 73 بالمئة من الأصوات

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات/سبوتنيك - أكد مركز للاستطلاع ، أن المرشح فلاديمير زيلينسكي يتصدر الجولة الثانية من السباق الرئاسي بأوكرانيا بعد حصوله على 73.2 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وأفادت بيانات مركز الاستطلاع ، بأن " زيلينسكي حصل على73.2% من الأصوات، بينما حصل منافسة الرئيس الحالي بيترو بورشينكو على 25.3% من لأصوات.


وقال زيلنسكي في كلمة له بعد إعلان تقدمه، "لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".

ومن جانبه قال الرئيس الحالي بورشينكو " لن استسلم أبدا"، مشيرا إلى أنه لن يعتزل السياسة"

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 179687

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 22 Avril 2019 à 09h 25m |           
طبيعي بعدما السياسيين اصبحت ادوارهم اقرب من المسرح على الشعب.
ومن يراجع رآسة امريكا منذ ريغن "الممثل السنمائ" الى هذا اليوم فكلهم لعبوا ادوار تشابه بهوليود

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 22 Avril 2019 à 08h 10m |           
ألف تحية وتحية صباحية الى الجميع والبداية مع هذا الخبر الطريف والغريب والمحير والتي تؤكد أن بعض الشعوب في العالم تعتمد الدماغ السفلي بالبطن لاتخاذ قرارات هامة من اختصاص الدماغ العلوي بالجمجمة . وهذا ما يفسر انتخاب مهرج لقيادة مؤسسات الدولة دون البحث عن من يقف وراءه .



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