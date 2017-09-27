تجديد عقود عشرة لاعبين في قوافل قفصة

ومن جهة اخرى جاء في "الموقع " انه تم تجديد عقود 10 لاعبين وهو على التوالي / حازم مبارك ( عقده الأصلي ينتهى بعد موسمين.
وتم التجديد بموسمين اضافين) ومالك الاندلسي ( عقده الأصلي ينتهي بعد موسم وجدد لموسم وحيد) وايمن بن ايوب ( عقده الأصلي ينتهي بعد موسم وجدد لموسم وحيد)وإسكندر بن عافية ( عقده الأصلي ينتهي بعد موسم وجدد لموسم وحيد) ورؤوف الحرزلي ( عقده الأصلي ينتهي بعد موسم و جدد لموسم وحيد) ويسري العرفاوي ( تجديد العقد لمدة موسمين)محمد علي السويدي ( تجديد العقد لمدة موسمين) ومحمد عمارة ( تجديد العقد لمدة موسم) وايوب التليلي ( تجديد العقد لمدة ثلاث مواسم) غيث الزمال ( تجديد العقد لمدة ثلاث مواسم).
ويتبارى فريق قوافل قفصة يوم الجمعة في اريانة (دون حضور الجمهور) مع جمعية اريانة في اطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى ).
ويدير اللقاء الحكم فتحي بن علي
Publié le:2017-09-27 20:17:20
Par:manoura (Tunisia )
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