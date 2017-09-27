92بالمائة من أكراد العراق يوافقون على انفصال كردستان

Mercredi 27 Septembre 2017

وكالات - أظهرت نتائج رسمية الأربعاء موافقة غالبية المشاركين في التصويت باستفتاء كردستان العراق على انفصال الإقليم عن العراق، وذلك بعد يومين من إجراءه وسط معارضة حكومة بغداد ورفض إقليمي ودولي.



وفي مؤتمر صحفي بمدينة أربيل، أعلنت المفوضية العليا للاستفتاء في الإقليم تصويت أكثر من 92 في المائة من الناخبين الأكراد بـ"نعم" لصالح الانفصال، مقابل 7,27 في المائة صوتوا بـ"كلا"، فيما جرى استبعاد 170 ألفا و611 صوتا "لأنها غير مطابقة واعتبرت باطلة أو كانت أوراقًا بيضاء".



وأشار رئيس المفوضية هندرين محمد إلى أن نسبة المشاركة في عملية الاستفتاء بلغت 72,16 في المائة، لافتة إلى عملية الاستفتاء جرت بهدوء ودون مشاكل وبمشاركة مراقبين دوليين ومحليين.





وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي جدد الأربعاء رفضه الاعتراف بالاستفتاء ونتائجه، وقال أمام جلسة استثنائية للبرلمان العراقي: "سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور".



واشترط العبادي إلغاء نتائج الاستفتاء، قبل إجراء أي تفاوض مع سلطات الإقليم الواقع في شمالي العراق والذي يتمتع بحكم ذاتي.



Publié le:2017-09-27 18:02:35

