ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول 3-1 على دورتموند في ألمانيا

وهذا الفوز الأول لريال مدريد على دورتموند في ألمانيا والثاني على التوالي للفريق الاسباني ضمن منافسات مجموعته الأوروبية.
وسجل البرتغالي رونالدو الهدف الثاني لفريقه إثر تمريرة رائعة من الويلزي جاريث بيل الذي وضع الفريق في المقدمة بتسديدة مباشرة هائلة في الدقيقة 18.
وحسم اللاعب البرتغالي النتيجة بتسديدة في الدقيقة 79 تجاوزت رومان بوركي حارس مرمى أصحاب الأرض نحو الشباك محرزا الهدف الثالث لفريقه.
وقلص بيير-ايمريك أوباميانج الفارق لدورتموند في الدقيقة 54.
وخسر الفريق الألماني أمام ريال مدريد لأول مرة على ملعبه بعد ست مباريات لم يمني خلالها بالهزيمة لكنه لم ينجح في تكرار عودته الموسم الماضي بعد تأخره بهدفين والذي حوله لتعادل بنتيجة 2-2.
وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة وحصد ست نقاط من مباراتين متساويا مع توتنهام هوتسبير الذي تغلب على ابويل نيقوسيا 3-صفر.
ويتذيل متصدر البطولة الألمانية المجموعة بدون نقاط بعد خسارة مباراته الافتتاحية أمام توتنهام.
Publié le:2017-09-27 00:27:23
Par:jeb2013ri (Tunisia )
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