الجائزة الكبرى للتحدي للتايكواندو-موجو: فراس القطوسي ينهزم في ربع النهائي امام الامريكي فيكتور رودريغيز
نهزم لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي امام الامريكي فيكتور رودريغيز بنتيجة (9-14 و3-8) صباح اليوم الخميس ضمن الدور ربع النهائي لمنافسات الجائزة الكبرى للتحدي للتايكواندو في موجو بكوريا الجنوبية.
وكان القطوسي تغلب في طريقه الى دور الثمانية على كل من التشيكي توماس سيتيك بنتيجة (14-4 و6-1) والصيني مينغكوان مينغ بنتيجة (6-3 و4-3).
يذكر ان فراس القطوسي هو حامل اللقب الاولمبي في وزن تحت 80 كلغ بباريس 2024.
