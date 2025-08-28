Babnet   Latest update 10:11 Tunis

الجائزة الكبرى للتحدي للتايكواندو-موجو: فراس القطوسي ينهزم في ربع النهائي امام الامريكي فيكتور رودريغيز

Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 10:11
      
نهزم لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي امام الامريكي فيكتور رودريغيز بنتيجة (9-14 و3-8) صباح اليوم الخميس ضمن الدور ربع النهائي لمنافسات الجائزة الكبرى للتحدي للتايكواندو في موجو بكوريا الجنوبية.
وكان القطوسي تغلب في طريقه الى دور الثمانية على كل من التشيكي توماس سيتيك بنتيجة (14-4 و6-1) والصيني مينغكوان مينغ بنتيجة (6-3 و4-3).
يذكر ان فراس القطوسي هو حامل اللقب الاولمبي في وزن تحت 80 كلغ بباريس 2024.



الخميس 28 أوت 2025 | 5 ربيع الأول 1447
