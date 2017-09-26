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ملك السعودية يصدر أمرا ''يتيح للنساء استخراج رخص قيادة''

Mardi 26 Septembre 2017
وكالات - أفادت وسائل إعلام رسمية في السعودية بأن البلد بصدد السماح للنساء باستخراج رخص لقيادة السيارات لأول مرة.
وأصدر الملك سلمان أمرا يتيح للنساء باستخراص رخص القيادة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في السعودية.
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظر على قيادة النساء للسيارات.

وعلى مدى سنوات، قادت منظمات حقوقية حملات تطالب بالسماح للنساء في السعودية بقيادة السيارات.

وتعرضت سعوديات لغرامات والسجن بسبب تجرئهن على القيادة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بصدور أمر "باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".
وينص المرسوم الملكي على تشكيل لجنة وزارية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، ورفع توصياتها خلال 30 يوما.
وتتشكل اللجنة من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بحلول يونيو/ حزيران 2018، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

Publié le:2017-09-26 21:18:34

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 148250

Essoltan  (France)  |Mardi 26 Septembre 2017 à 21h 59m |           
Les femmes Saoudiennes doivent leur victoire au Qatar .



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