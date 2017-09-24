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Sport

يوسف المساكني يسجل اول اهدافه هذا الموسم مع نادي الدحيل في دوري نجوم قطر

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكن متوسط الميدان الدولي التونسي يوسف المساكني من تسجيل اول اهدافه هذا الموسم مع الدحيل في المباراة التي فاز خلالها فريقه على العربي 2-صفر مساء السبت لحساب الجولة الثانية من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وسجل المساكني الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 74 ليرتفع رصيد فريقه الى 6 نقاط من مباراتين.

وكان فريقا لخويا بطل قطر في الموسم الماضي والجيش اندمجا في فريق واحد تحت مسمى نادي الدحيل الرياضي.



Publié le:2017-09-24 12:46:43

  
  
  
  
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