بعد ازاحة الترجي - الاهلي يقرر البقاء في تونس الى حين ذهاب الدور نصف النهائي

وسيواجه الاهلي المصري في الدور نصف النهائي المتاهل من المواجهة التي ستجمع يوم الاحد بالملعب الاولمبي بسوسة بين النجم الساحلي والاهلي طرابلس الليبي.
وكانت مقابلة الذهاب التي اقيمت الاسبوع الماضي بملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية انتهت بالتعادل السلبي.
وفي جميع الاحوال سيخوض الاهلي المصري ذهاب المربع الذهبي في تونس سواء في صورة تاهل النجم الساحلي او كذلك في حال ترشح الاهلي طرابلس باعتبار ان الفريق الليبي يستضيف منافسيه في رابطة ابطال افريقيا في تونس.
وكان الاستثناء الوحيد مباراته في ذهاب ربع النهائي باعتبار ان منافسه كان تونسيا لذلك دارت المقابلة بمصر.
يذكر ان الاهلي المصري ازاح في الدور ربع النهائي الترجي الرياضي التونسي اثر فوزه عليه ايابا في رادس 2-1 مساء السبت بعدما انتهى لقاء الذهاب منذ اسبوع في برج العرب بالتعادل 2-2.
Publié le:2017-09-24 11:51:12
Par:jjjcc (Tunisia ) Par Mobile
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