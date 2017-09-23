ألمانيا تحبس أنفاسها ... و ميركل نحو الولاية الرابعة

Samedi 23 Septembre 2017

وكالات

ميركل تحث على كسب أصوات الناخبين المترددين

خارطة أهم الأحزاب في ألمانيا

أبرز ما في برامج الأحزاب

الأمن

سوق العمل

الهجرة

الضرائب





Publié le:2017-09-23 12:01:29

- تشهد ألمانيا في 24 سبتمبر انتخابات تشريعية تترقب المستشارة أنجيلا ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي في نتيجتها البقاء في الحكم، بينما يعمل الاشتراكيون الديمقراطيون وزعيمهم مارتن شولتز، لإنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي على الحكومة.ويبلغ عدد أصحاب الحق بالتصويت في هذا البلد الأوروبي 61.5 مليونا من أصل 82.6 مليون نسمة يمثل المسلمون بينهم نحو خمسة ملايين.ويسعى حزب "البديل لألمانيا" المنتمي إلى أقصى اليمين لتجاوز عتبة الحد الأدنى من الأصوات المقدر بـ 5% لدخول البرلمان، وهو ما أخفق في تحقيقه في انتخابات عام 2013.ومع اقتراب الحملة الانتخابية من نهايتها اختار الحزب الشعبوي التشدد في خطابه، مركّزا هجماته على المهاجرين والمسلمين ومطالبا بطي صفحة الجرائم النازية.ويتقدم الديمقراطيون المسيحيون (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، تحالف ميركل) بشكل كبير على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي، إلا أن احتمال الفوز الواسع مستبعد.وتظهر الإحصاءات أن نسبة تأييد معسكر ميركل استقرّت عند 36%، يليها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) بـ 22%، ثم البديل بـ 11%، في مفاجأة كبيرة مقارنة بنتائج الحزب المتطرف في انتخابات 2013، بينما يحتل حزب اليسار المركز الرابع بـ 9% من الأصوات.قالت المستشارة الألمانية والمرشحة الرئيسة لـ"الحزب المسيحي الديمقراطي"، أنغيلا ميركل، اليوم السبت (23 سبتمبر 2017) لمجموعة من المتطوعين الشباب في حملتها الانتخابية: "هلموا لكسب أصوات المترددين؛ فالكثير من الناخبين يتخذون القرار لمن سيصوتون في الساعات الأخيرة قبل الانتخابات".وحثت ميركل المتطوعين الشباب في حملتها على التحدث مع المترددين عن أهمية العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الرفاهية والأمن وتزويد المدارس بوسائل التعليم الرقمي ودعم العائلة. كما شددت ميركل على أهمية الحفاظ على التنوع العرقي والثقافي لأنه "يجعلنا أكثر قوة"، على حد تعبيرها.وعلى صعيد متصل، أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً بالمستشارة ميركل أمس الجمعة أعرب خلاله عن تمنياته بنجاح الانتخابات. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن ترامب اتصل بميركل "ليعرب عن تمنياته لبلدها بإجراء انتخابات ناجحة". كما أكد على "الرابطة الراسخة بين الولايات المتحدة وألمانيا".الرئيس: انغيلا ميركل في (CDU) و هورست زيهوفر (CSU)مرشحة الحزبين للانتخابات: انغيلا ميركلعدد أعضاء الحزب: 420 ألفاًالنتيجة في انتخابات عام 2013: 41,5 بالمائة (311 مقعداً من 630)رئيس الحزب والمرشح لمنصب المستشار: مارتن شولتزعدد الأعضاء: 440 ألفاًالنتيجة في انتخابات عام 2013: 25,7 بالمائة (193 مقعداً من مجموع 630)الرئيس: كاتيا كبنغ، بيرند ريكسنغرالمرشحون: سارا فاكنكنيخت، ديتمر بارتشعدد الأعضاء: 60 ألفاًالنتيجة في انتخابات عام 2013: 8,6 بالمائة (64 مقعداً من 630)الرئيس: زيمونه بيتر، جيم اوزدميرالمرشحون لمنصب المستشارية: جيم اوزدمير، كاترين غورنغ ايكارتأعضاء الحزب: 60 ألفاًالنتيجة في انتخابات عام 2013: 8,4 بالمائة (63 مقعدا من مجموع 630)الأحزاب الكبرى في ألمانيا متفقة على أن ألمانيا تحتاج مزيدا من عناصر الشرطة. الاتحاد المسيحي وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريدان تعزيز صفوف الشرطة بـ15 ألف وظيفة جديدة. وحتى حزبي اليسار والخضر يريدان دعم الشرطة.الحزب اليبرالي يدعو للموازنة بين الحرص على الأمن والحريات، ويطالب باحترام لحقوق الأساسية ودولة القانون. كما يطالب بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية. كما يرفض مسألة تخزين البيانات الشخصية، ويطالب أيضا بتعامل مسؤول مع موضوع "كاميرات المراقبة".أما حزب البديل لأجل ألمانيا، فيركز في هذا المجال على مكافحة الجريمة لدى الأجانب.التشغيل الكامل حتى عام 2025 – هذا الهدف وضعه حزبا الاتحاد المسيحي في برنامجهما المشترك. والتشغيل الكامل يعني أن ينخفض معدل البطالية إلى ما دون 3 بالمئة. وللوصول لهذا الهدف يجب توفير عمل لمليونين ونصف المليون شخص. الاتحاد المسيحي يريد أيضا جعل أوقات العمل مرنة.وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريد تحقيق التشغيل الكامل، دون ذكر إطار زمني محدد.أما حزب الخضر فيريد تحسين ظروف العمال، عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك عن طريق مزيد من المرونة في العمل."تخفيض عدد اللاجئين بشكل مستمر" هو أحد أهداف الاتحاد المسيحي. ولكن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي لم ينجح في فرض حد أعلى لعدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم سنويا في البرنامج الانتخابي المشترك مع حزب المستشارة ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي. ويطرح البرنامج مشروع قانون يتيح للكفاءات الأجنبية إمكانية الهجرة إلى ألمانيا بعد الحصول على عقد عمل. ولكن دون سن قانون للهجرة. كما يسعى الاتحاد المسيحي لترحيل سريع للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم.أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيطالب بسن قانون للهجرة ويتخذ من النموذج الكندي مثالا يحتذى مع نظام النقاط. كما يريد أن يتولى البرلمان مهمة تحديد عدد المهاجرين المسموح لهم الهجرة. النظام باختصار يقوم على منح نقاط للخبرة المهنية ولمستوى اللغة الألمانية وللعمر. وكلما زادت نقاط المتقدم بطلب للهجرة، كلما زادت فرصه في الحصول على الموافقة.حزب الخضر يتحدث بدوره عن نظام النقاط. ويتطلع لتسهيل طريقة الاعتراف بشهادات المهاجرين. أما اللاجئون فيجب تسهيل تحويل نوع إقامتهم بعد دخولهم سوق العمل، إذا أوفوا بمجموعة من الشروط. كما يعارض الخضر بصراحة ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.حزب اليسار يرفض النموذج الكندي ونظام النقاط. وبرأيهم يجب أن تبقى ألمانيا "مجتمعا مفتوحا للهجرة" مع تسهيل كبير لعملية منح الجنسية الألمانية.أما حزب البديل لأجل ألمانيا فيطالب برفض حد أدنى لعدد المرحلين سنويا من ألمانيا.التحالف المسيحي يريد تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو. ضريبة الدخل على الرواتب العليا وقدرها 42 بالمئة يجب أن تفرض مستقبلا اعتبارا من دخل سنوي إجمالي قدره 60 ألف يورو، بدلا من 54 ألف يورو حاليا.أما ضريبة الأثرياء للعازبين، وقدرها 45 بالمئة، فيجب أن تدخل مبكرا، أي اعتبارا من 232 ألف يورو، بدلا من 251 ألف يورو سنويا. كما يعد الحزبان المسيحيان بالإلغاء التدريجي - بين عامي 2020 و2030- لضريبة التكاتف مع مواطني الولايات الشرقية.الحزب الديمقراطي الاجتماعي يخطط بدوره إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو. وكذلك جعل ضريبة الرواتب العليا اعتبارا من دخل سنوي قدره 60 ألف يورو. مع جعل ضريبة الرواتب العليا تبدأ من دخل سنوي قدره 76 ألف يورو للعازبين، ليدفعوا 45 بالمئة. أما ضريبة الأثرياء فحددها عند 250 ألف يورو، وقدرها 48 بالمئة بدلا من 45 بالمئة.الحزب الليبرالي يتطلع لتخفيف العبئ الضريبي بشكل كبير، أي 30 مليار يورو خلال الدورة التشريعية القادمة. أما حزب اليسار فيركز على تشديد العبء الضريبي على كل من يتجاوز دخله السنوي مليون يورو، بحيث يدفع 75 بالمئة منه كضريبة دخل.