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Culture

''استفاقة تونس'' معرض استعادي للفنان اسماعيل بن فرج بدار الفنون بالبلفدير

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - تستضيف دار الفنون بالبلفدير ابتداء من يوم غد السبت وعلى مدى شهر معرضا استعاديا للرسام والفنان التونسي اسماعيل بن فرج.
وبعد تنظيم معرض بمتحف سيدي بوسعيد سنة 2013 تحت عنوان "استفاقة افريقيا" وخصصت مداخيله لترميم إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة فوسانة بالوسط الغربي، يأتي هذا المعرض الذي تنظمه دار الفنون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، حاملا عنوان "استفاقة تونس"، وهو يعد فرصة للجمهور الواسع لاكتشاف مسيرة فنية زاخرة بالعطاء للفنان اسماعيل بن فرج (مواليد 1938 ).

الأعمال الفنية المعروض لبن فرج في هذا المعرض الذي يفتتح على الساعة الخامسة من مساء السبت 23 سبتمبر الحالي ويتواصل إلى 24 أكتوبر المقبل، هي بحسب ما جاء في تقديم الفنان سمير التريكي، ليست سوى وجها من وجوه الإبداع لدى هذا الفنان حيث يحتوي المعرض على عدد من الرسوم واللوحات المتميزة التي مكنت صاحبها من التتويج بعدة جوائز وتكريمات.


اسماعيل بن فرج ليس فقط رساما وفنانا تشكيليا بل هو أيضا مهندس مختص في التصاميم الداخلية وهو نحات ومختص أيضا في الفسيفساء والخزف والتصميم.
فالتجربة الفنية لاسماعيل بن فرج مميزة ساهمت في انتشاره وذياع صيته في أوساط الجمهور الواسع والعارفين بخبايا الفن التشكيلي على اختلاف اختصاصته وتنوعه.

Publié le:2017-09-22 15:36:30

  
  
  
  
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