تهديدات بالقتل للاعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان

وأوضح ريان في تغريدات على "تويتر"، أن نشره لاستفتاء عن الملك المفضل القادم لدى السعوديين، إن كان محمد بن سلمان، أو الوليد بن طلال، أثار حفيظة مغردين سعوديين، قال إنهم يتبعون لـ"اللجان الإلكترونية".
بداية القضية كانت بنشر جمال ريان فيديو للكاتب الأمريكي الأردني من أصول فلسطينية، أسامة فوزي، مؤسس مجلة "عرب تايمز"، يمتدح خلاله الوليد بن طلال، ويرى أنه شخصية "محترمة" وتستحق حكم السعودية.
جمال ريان نشر رابط الفيديو ، مع الاستفتاء الذي صوت عليه 12 ألف مغرد، عبّر 64 بالمئة منهم عن تفضيلهم للوليد بن طلال.
وعلق جمال ريان قائلا: "التهديدات بتصفيتي والشتائم التي كتبها بعض السعوديين؛ بسبب الاستفتاء على المناداة بالأمير وليد ملكا، لن تثنيني عن قول الحقيقة".
وأضاف: "الأعمار بيد الله".
وتساءل جمال ريان: "لماذا القلق السعودي من تصويت جاء بسبب دعوة لتنصيب الوليد ملكا، والسعودية هي من بدأت التدخل في شؤون قطر، وهو لا يعني الانحياز لأمير على آخر".
وفي سياق متصل، أعلن جمال ريان نيته مقاضاة المغرد الإماراتي الشهير حمد المزروعي، وإماراتيين آخرين، قال إنهم هددوه، وشتموه، وفبركوا صورا جنسية له.
ونشر جمال ريان صورا من محادثات عبر "واتساب"، قال إن مغردين إماراتيين، بعضهم يتبع لشيوخ الإمارات، أدخلوه في مجموعة مكونة من أشخاص عديدين، قاموا جميعهم بشتمه.
Publié le:2017-09-22 08:25:49
Par:zama9tel (Tunisia )
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