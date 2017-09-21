حسام البدري: مواجهة الترجي تحتاج إلى التركيز والهدوء من اللاعبين

وأشار البدري إلى أنه تحدث مع اللاعبين، في الحصة التدريبية ليوم امس وقال " أن حضور الجمهور، وتشجيعه للاعبين هو رسالة كي يبذل كل لاعب أقصى ما يملك لتحقيق حلم الجمهور".
وأوضح أن التحكيم كان سببـًا رئيسيـًا في خروج مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بالتعادل، متمنيـًا أن يكون حكام مباراة العودة في رادس على مستوى الحدث.
وشدد البدري على أن مواجهة الترجي تحتاج إلى التركيز والهدوء من اللاعبين، خاصة أن الأهلي سيواجه فريقـًا كبيرًا على ملعبه وبين جمهوره.
وأشار إلى أن الأهلي سبق أن مر بمواقف صعبة قبل ذلك في البطولات الأفريقية، وتمكّن من التغلّب عليها بفضل خبرة اللاعبين.
وأوضح من جهة اخرى أن التدريب الرئيسي للأهلي سيكون يوم الجمعة، على ملعب رادس.
ومن جهة اخرى اعلن حسام البدري قائمة الفريق المشاركة في الرحلة الى تونس لملاقاة الترجي التونسي، السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وضمت القائمة 25 لاعبـًا، وهم شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.
Publié le:2017-09-21 10:03:41
Par:libre (France )
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