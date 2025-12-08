الرابطة الثانية لكرة القدم: برنامج الجولة الثالثة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستقام يومي 13 و14 ديسمبر الجاري انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا (14.00):
السبت 13 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى
ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين الرياضية – الاتحاد الرياضي ببوسالم
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي سبورتينغ بن عروس
حمام سوسة (معشب)
الأمل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الأنف
الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي – الهلال الرياضي بمساكن
اصطناعي 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية
الملعب البلدي بعقارب
الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين – البعث الرياضي ببوحجلة
الأحد 14 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانية
الجمعية الرياضية بأريانة – نادي سبورتينغ المكنين
ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي بقربة – الأمل الرياضي ببوشمة
المرداسي (اصطناعي) بجندوبة
جندوبة الرياضية – القلعة الرياضية
قصور الساف (اصطناعي)
الاتحاد الرياضي بقصور الساف – المستقبل الرياضي بالقصرين
سيدي بوزيد (معشب)
أولمبيك سيدي بوزيد – القوافل الرياضية بقفصة
قابس (معشب)
الملعب القابسي – النسر الرياضي بجلمة
الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف – التقدم الرياضي بساقية الداير
