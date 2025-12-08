Babnet   Latest update 10:18 Tunis

الرابطة الثانية لكرة القدم: برنامج الجولة الثالثة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 10:18 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستقام يومي 13 و14 ديسمبر الجاري انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا (14.00):

السبت 13 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى


ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين الرياضية – الاتحاد الرياضي ببوسالم

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي سبورتينغ بن عروس

حمام سوسة (معشب)
الأمل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الأنف

الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي – الهلال الرياضي بمساكن

اصطناعي 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية

الملعب البلدي بعقارب
الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين – البعث الرياضي ببوحجلة

الأحد 14 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانية

ملعب فرحات حشاد بأريانة
الجمعية الرياضية بأريانة – نادي سبورتينغ المكنين

ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي بقربة – الأمل الرياضي ببوشمة

المرداسي (اصطناعي) بجندوبة
جندوبة الرياضية – القلعة الرياضية

قصور الساف (اصطناعي)
الاتحاد الرياضي بقصور الساف – المستقبل الرياضي بالقصرين

سيدي بوزيد (معشب)
أولمبيك سيدي بوزيد – القوافل الرياضية بقفصة

قابس (معشب)
الملعب القابسي – النسر الرياضي بجلمة

الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف – التقدم الرياضي بساقية الداير


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319888


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
20°-13
19°-13
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :