الرابطة الثانية لكرة القدم: برنامج الجولة الثالثة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستقام يومي 13 و14 ديسمبر الجاري انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا (14.00):



السبت 13 ديسمبر 2025 – المجموعة الأولى





ملعب حمودة الحداد بمقرين



جمعية مقرين الرياضية – الاتحاد الرياضي ببوسالم



ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي سبورتينغ بن عروس



حمام سوسة (معشب)

الأمل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الأنف



الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي – الهلال الرياضي بمساكن



اصطناعي 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية



الملعب البلدي بعقارب

الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين – البعث الرياضي ببوحجلة



الأحد 14 ديسمبر 2025 – المجموعة الثانية

ملعب فرحات حشاد بأريانة

الجمعية الرياضية بأريانة – نادي سبورتينغ المكنين



ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي بقربة – الأمل الرياضي ببوشمة



المرداسي (اصطناعي) بجندوبة

جندوبة الرياضية – القلعة الرياضية



قصور الساف (اصطناعي)

الاتحاد الرياضي بقصور الساف – المستقبل الرياضي بالقصرين



سيدي بوزيد (معشب)

أولمبيك سيدي بوزيد – القوافل الرياضية بقفصة



قابس (معشب)

الملعب القابسي – النسر الرياضي بجلمة



الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف – التقدم الرياضي بساقية الداير جمعية مقرين الرياضية – الاتحاد الرياضي ببوسالمالملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي سبورتينغ بن عروسالأمل الرياضي بحمام سوسة – النادي الرياضي بحمام الأنفالهلال الرياضي الشابي – الهلال الرياضي بمساكننادي محيط قرقنة – مكارم المهديةالكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسيالاتحاد الرياضي بتطاوين – البعث الرياضي ببوحجلةالجمعية الرياضية بأريانة – نادي سبورتينغ المكنينالنادي الرياضي بقربة – الأمل الرياضي ببوشمةجندوبة الرياضية – القلعة الرياضيةالاتحاد الرياضي بقصور الساف – المستقبل الرياضي بالقصرينأولمبيك سيدي بوزيد – القوافل الرياضية بقفصةالملعب القابسي – النسر الرياضي بجلمةالهلال الرياضي بالرديف – التقدم الرياضي بساقية الداير