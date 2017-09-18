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Sport

ترتيب لاعبي التنس المحترفين - مالك الجزيري يصعد الى المركز 74 عالميا

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - صعد لاعب التنس التونسي مالك الجزيري الى المركز 74 في ترتيب الاتحاد الدولي للاعبي التنس المحترفين الذي صدر يوم الاثنين وذلك بعد تتويجه يوم الاحد بدورة اسطنبول.
وكان الجزيري احرز لقب دورة اسطنبول على ارضية صلبة اثر فوزه في لقاء الدور النهائي على الايطالي ماتيو بيريتيني بنتيجة 7-6 وصفر-6 و7-5.
وسيخوض الجزيري هذا الاسبوع منافسات دورة ازمير التركية البالغ مجموع جوائزها المالية 75 الف دولار وقد وضعته القرعة في الدور الاول امام المصري كريم مامون (236 عالميا).
يذكر ان الجزيري كان ازاح كريم مامون في طريقه نحو الظفر بلقب دورة اسطنبول بعدما تغلب عليه في الدور نصف النهائي 6-2 و4-6 و6-1 يوم السبت.


ومن جهته، حافظ الإسباني رافائيل نادال على صدارة الترتيب. وأحرز نادال لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نيويورك للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2010 و2013 ولقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم والخامس في 2017 والسادس عشر في الغراند سلام طوال تاريخه.

واستطاع الماتادور رافا مواصلة البقاء على عرش الكرة الصفراء وبفارق ليس بالقليل أمام السويسري روجر فيدرير فيما حل ثالثا البريطاني اندي موراي الغائب عن ملاعب التنس للإصابة تلاه الألماني الشاب ألكسندر زفيريف ثم الكرواتي مارين شيليتش صاحب المستوى المميز في المرتبة الخامسة.
وظل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الغائب عن الملاعب منذ منتصف الموسم وحتى نهايته نظير الإصابة في المركز السادس وجاء النمساوي دومينيك ثيم سابعا فيما حل السويسري ستانيسلاس فافرينكا الغائب للإصابة حتى نهاية الموسم ثامنا والبلغاري غريغور ديميتروف تاسعا والإسباني بابلو كارينيو عاشرا للأسبوع الثاني تواليا.

Publié le:2017-09-18 12:18:42

  
  
  
  
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