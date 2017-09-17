الرابطة المحترفة: النادي البنزرتي يرتقي الى المركز الرابع في جولة منقوصة من ثلاث مقابلات

وحقق مستقبل قابس اليوم فوزه الاول في البطولة في قابس على حساب جاره اولمبيك مدنين بهدفين سجلهما كل من عبد العزيز قشي (42) ;بلال بن ابراهيم (77) .
ورفع مستقبل قابس رصيده الى 4 نقاط بفضل فوزه الاول في البطولة ما يساعد مدربه منتصر الوحيشي على مواصلة العمل في ظروف افضل بعد بداية صعبة جدا لفريق "الجليزة" بينما بقي رصيد الجار الضيف اولمبيك مدنين عند 3 نقاط كسبها من فوزه الوحيد خارج ميدانه على حساب جاره اتحاد بنقردان وفي باردو استفاد الملعب التونسي من وجوده فوق ملعبه ليحقق فوزا معنويا على حساب الترجي الجرجيسي الذي يعيش فترة دقيقة بعد خروج مدربه لسعد معمر وتعويضه بالمدير الفني للنادي نور الدين بورقيبة وكذلك بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب اثارة تقدم بها النادي البنزرتي فتحول فوزه الوحيد على ميدانه الى هزيمة بسبب خطا اداري حسب قرار الرابطة .وسجل لفريق باردو في مباراته اليوم اللاعب ايريك كومي (29) .
وصعد الملعب التونسي الى المركز الخامس ب8 نقاط وبدا جاهزا للحفاظ على موقعه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد انتداب المدرب محمد الكوكي وتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين بينما يحتل ضيفه الترجي الجرجيسي المركز 13 قبل الاخير برصيد نقطتين ودون اي انتصار بعد ان تم سحب نقاط فوزه على النادي البنزرتي .
وفي غياب الجمهور كسب النادي البنزرتي في ملعب منزل عبد الرحمان امس فوزا جديدا على حساب ضيفه اتحاد بن قردان بلاثية نظيفة جاءت من اقدام ابراهيما واتارا (5)/فراس بلعربي (66)/زياد العونلي (92 ) . وخرج النادي البنزرتي اكبر مستفيد عندما صعد الى المركز الرابع بفضل فوزه بثلاثية على اتحاد بن قردان . ورفع النادي البنزرتي رصيده الى 9 نقاط بفضل ثلاثة انتصارات منها انتصار بفضل الاحتراز على حساب الترجي الجرجيسي.
ومن جهة اخرى بدت مهمة المدرب سفيان الحيدوسي الذي عوض حكيم عون صعبة في تحسين وضعية الاتحاد الرياضي ببنقردان في الترتيب حيث ما زال الاتحاد يبحث عن اول انتصار له مكتفيا بنقطة وحيدة منذ انطلاق البطولة.
وفي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (دون حضور الجمهور) حقق الاتحاد المنستيري فوزا هاما على شببيبة القيروان بثنائية زياد المشموم (62)/(86) .
وصعد الاتحاد المنستيري الى المركز الثامن ب6 نقاط بعد فوزه المعنوي الثمين بينما بقيت شبيبة القيروان في المركز 11 بثلاث نقاط من فوز وحيد على حساب النادي الافريقي.
وستجري بقية مقابلات الجولة يوم الاحد 15 اكتوبر 2017 حسب البرنامج التالي :
ملعب رادس (س 19 دون حضور الجمهور) النادي الافريقي - الملعب القابسي
ملعب سوسة (س 19) النجم الساحلي - الترجي الرياضي
ملعب صفاقس المهيري (س 19) النادي الصفاقسي - النجم المتلوي
Publié le:2017-09-17 19:01:44
Par:libre (France )
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