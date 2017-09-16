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Sport

الرابطة الاولى - الاتحاد المنستيري يحقق فوزه الاول

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - فاز الاتحاد المنستيري على ضيفه شبيبة القيروان بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت يوم السبت في اطار الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل الهدفين زياد المشموم في الدقيقتين 62 و86 ليحقق الاتحاد المنستيري فوزه الاول في بطولة هذا الموسم ويرفع رصيده الى 6 نقاط في المركز السابع مؤقتا بينما تكبدت شبيبة القيروان خسارتها الرابعة ليتوقف عدادها عند 3 نقاط في المركز العاشر رفقة اولمبيك مدنين الذي يحل يوم الاحد ضيفا على مستقبل قابس.

وكان النادي البنزرتي تغلب في وقت سابق على ضيفه اتحاد بن قردان بثلاثية دون رد تداول عليها ابراهيما واتارا (5) وفراس بلعربي (66) وزياد العونلي (92) ليصعد فريق عاصمة الجلاء الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 9 نقاط معمقا في نفس الوقت جراح اتحاد بن قردان الذي بقي يتذيل الترتيب بنقطة واحدة رفقة مستقبل قابس الذي تنقصه مقابلة.


السبت 16 سبتمبر 2017
ملعب منزل عبد الرحمان (دون حضور الجمهور) النادي البنزرتي - اتحاد بنقردان 3-0
ملعب مصطفى بن جنات (دون حضور الجمهور) الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 2-0

الاحد 17 سبتمبر 2017
مركب الهادي النيفر (س 15) الملعب التونسي - الترجي الجرجيسي ايمن كشاط
ملعب قابس (س 15) مستقبل قابس - نادي اولمبيك مدنين محمد شعبان

الاحد 15 اكتوبر 2017
ملعب رادس (س 19 دون حضور الجمهور) النادي الافريقي - الملعب القابسي
ملعب سوسة (س 19) النجم الساحلي - الترجي الرياضي
ملعب صفاقس المهيري (س 19) النادي الصفاقسي - النجم المتلوي


Publié le:2017-09-16 23:05:04

  
  
  
  
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