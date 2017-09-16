النادي الصفاقسي ينهزم أمام الفتح الرباطي
Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات -
خسر النادي الرياضي الصفاقسي امام مضيفه الفتح الرباطي المغربي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت مساء يوم السبت في العاصمة الرباط لحساب ذهاب ربع نهائي كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هشام نقاش في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.
وستقام مقابلة الاياب يوم الجمعة المقبل على ملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة السابعة ليلا.
Publié le:2017-09-16 23:06:53
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Par:mah20 (France )
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