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Sport

توزر تحتضن يوم 7 اكتوبر تظاهرة ''الترا ميراج الجديد'' بمشاركة اكثر من 60 متسابقا من 12 بلدا

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - تحتضن ولاية توزر يوم 7 اكتوبر القادم تظاهرة "الترا ميراج الجريد" الذي يعتبر أول ماراطون وعر من مرحلة واحدة على مسافة 100 كلم في الصحراء التونسية.
وتحظى هذه التظاهرة الرياضية التي تقام تحت اشراف جمعية الترا ماراطون بتونس وبدعم من وزارة شؤون الشباب والرياضة والجامعة التونسية لألعاب القوى باعتراف دولي بعد مصادقة أكبر هيئتين عالميتين في هذا المجال وهما الجمعية الدولية للسباقات الوعرة والماراطون الوعر بمون بلون اللتان صادقتا على مسار السباق وحددتا نقاط التأهل المتحصل عليها في الماراطون بأربع نقاط وذلك حسب المقاييس العالمية.

ويمكن هذا السباق من إحراز نقاط للتأهّل للماراطون الوعر بمون بلون واسع الشهرة من خلال تسجيل 4 نقاط لفائدة الفائزين مما يجعله في غاية من الأهمية بالنسبة إلى المشاركين الذين ينتظر ان يفوق عددهم 60 متسابقا من 12 بلدا هي تونس (37 مشاركا) وفرنسا (7) وايطاليا (3) والجزائر (3) وهولندا (2) والمغرب (2) وروسيا (2) والبرتغال (1) واستراليا (1) والهند (1) وانقلترا (1) وسويسرا (1) سيتنافسون على امتداد تضاريس متنوعة من كثبان رملية كبيرة وصغيرة وتلال صخرية وقيعان الأنهار والوديان وصولا إلى أكبر بحيرة ملح في الصحراء وهي شط الجريد.


ويتم منح العدائين أقل من 20 ساعة لإنهاء السباق مع تحديد آجال دقيقة جدا لبلوغ نقاط المراقبة الخمسة التي تبعد كل واحدة عن الأخرى من 15 إلى 20 كلم ويتم تقديم المساعدة الطبية والفنية للمشاركين وإمدادهم بالماء في كل نقطة من هذه النقاط.

وينطلق الماراطون يوم 7 أكتوبر على الساعة السابعة صباحا من منطقة عنق الجمل بنفطة من ولاية توزر على ان يكون وصول آخر العدائين إلى خط النهاية قبل منتصف الليل ليتم اعتماد مشاركتهم على ان ينتظم حفل توزيع الجوائز يوم 8 اكتوبر لمكافأة أفضل 3 عدائين.
ويتطلع القائمون على هذا الماراطون الى تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية بحلول سنة 2020 وهي //وضع تونس على خارطة أكبر الماراطونات الوعرة في العالم// و//تنمية منطقة الجريد والمساهمة في الحفاظ على تنوع وجمال المشاهد الطبيعية الصحراوية بالمنطقة// و//المساهمة في تشجيع جيل جديد من العدائين التونسيين فائقي الأداء وإعدادهم حتى يتمكّنوا من المشاركة في المسابقات الدولية//.

Publié le:2017-09-14 23:07:28

  
  
  
  
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