إصابة 15 شخصا باعتداء في مترو طهران ومقتل المهاجم

Samedi 15 Juillet 2017

وكالات - أصيب 15 شخصا على الأقل، السبت ، جراء هجوم نفذه شخص بسكين في محطة مترو في طهران، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق النار عليه وترديه قتيلا.



ووفقا لوكالة مهر الإيرانية، فإن الاعتداء حصل في محطة مترو مدينة الري في ضواحي طهران، مشيرة إلى أن عدد المصابين المرتفع جاء نتيجة لإطلاق الشرطة النار على المهاجم، ما أدى إلى أصابة ركاب كانوا في مكان الحادث.



وصرح نائب محافظ طهران بأن الاعتداء وقع نتيجة لتلاسن بين راكب في القطار مع رجل دين، مشيرا إلى أن الراكب كان يحمل سكينا، فهاجم بها رجل الدين ما أدى إلى إصابته، وتدخل الركاب لفك النزاع فجرح المهاجم اثنين آخرين، ما استدعى الأمر تدخل الشرطة التي أطلقت النار على المهاجم الذي فارق الحياة في وقت لاحق في المستشفى نتيجة لنزيف حاد، فيما تم إسعاف رجل الدين.



وقالت السلطات الإيرانية إن الأوضاع في المحطة عادت إلى سابق عهدها، وتم فتحها بعد إغلاقها لفترة وجيزة.







Publié le:2017-07-15 10:49:31

