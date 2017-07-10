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مصري ''يخطف'' قلب ابنة بيل غيتس!

Lundi 10 Juillet 2017
وكالات - تحوّل الشاب المصري نايل نصار إلى نجم في أوساط الشباب والفتيات، وسيطرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اهتمام حظي به من قبل الصحافة الأميركية والفرنسية والمصرية، عقب التقاط عدسات الكاميرا صورًا له مع جينفر كاثرين، ابنة رجل الأعمال الأميركي بيل غيتس، الملقب بـ"أغنى رجل أعمال في العالم"

وكشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية عن علاقة صداقة تجمع الشاب المصري الحاصل على بطولات في رياضة الفروسية، بجينفر كاثرين ابنة بيل غيتس.

وقالت الصحيفة إن علاقة ابنة بيل غيتس ونصار نشأت بسبب ممارسة كليهما لرياضة الفروسية، وخرجت أخبار العلاقة إلى العلن أثناء مشاركة جينفر كاثرين في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في فرنسا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، إن الصديقين جينفر كاثرين ونصار، يجمعهما حب الفروسية، مشيرة إلى أن هذه الرياضية كانت سبباً في تعارفهما، غير أن كلا الطرفين لم يتحدث عن طبيعة العلاقة بينهما، على حد تعبير الصحيفة.



نايل نصار
نايل نصار يبلغ من العمر 26عامًا، مصري من محافظية المنوفية لأبوين مصريين، وعاش طفولته فى الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا فى عام 2009، وهو يجيد 4 لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ودرس الاقتصاد والإدارة فى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها فى 2013.
اعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة بما فى ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ عشر سنوات.


Publié le:2017-07-10 11:15:46

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