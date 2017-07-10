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Sport

رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي يواجه اهلي طرابلس الليبي في ربع النهائي

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - يواجه النجم الساحلي متصدر المجموعة الاولى في الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم فريق اهلي طرابلس الليبي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وكان اهلي طرابلس تاهل الى الدور ربع النهائي بفضل تعادله في الجولة الختامية مع الزمالك المصري مساء الاحد في برج العرب 2-2 ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر ب11 نقطة بفضل فوزه على ضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي 4-1. وبقي الزمالك ثالثا ب6 نقاط بالتساوي مع كابس يونايتد.

وسيخوض النجم الساحلي لقاء الذهاب خارج ارضه على الارجح بمدينة صفاقس بين 8 و10 سبتمبر المقبل باعتبار ان اهلي طرابلس استضاف منافسيه في مرحلة المجموعة على ملعب الطيب المهيري في ظل قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم المتعلق بمنع الاندية والمنتخبات الليبية باللعب على الاراضي الليبية على ان تقام مباراة الاياب بالملعب الاولمبي بسوسة بين 15 و17 من نفس الشهر.



Publié le:2017-07-10 11:08:12

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