علي معلول يقترب من الانتقال لفريق النصر السعودي

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 19:01:38

- اقترب الظهير الايسر للنادي الاهلي المصري، التونسي علي معلول من الانتقال لفريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حسب ما اكدته صحيفة "الوطن" المصرية الصادرة اليوم الاحد.واوضحت الصحيفة ان الجهاز الفني لفريق الاهلي المصري بقيادة حسام البدري وافق على رحيل معلول بعد قبول مسؤولي النصر السعودي على اغلب شروط التعاقد والمقابل المادي الذي طلبه مسؤولو النادي الاحمر بعد اشتراطهم الحصول على مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار.وكان علي معلول شارك امس السبت في فوز الأهلي على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1 والتأهل الى الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة أبطال أفريقيا.وانضم معلول للأهلي في الصيف الماضي قادما من النادي الصفاقسي مقابل 700 ألف يورو، وحصل على مكان أساسي في صفوف الفريق.