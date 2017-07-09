علي معلول يقترب من الانتقال لفريق النصر السعودي

واوضحت الصحيفة ان الجهاز الفني لفريق الاهلي المصري بقيادة حسام البدري وافق على رحيل معلول بعد قبول مسؤولي النصر السعودي على اغلب شروط التعاقد والمقابل المادي الذي طلبه مسؤولو النادي الاحمر بعد اشتراطهم الحصول على مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار.
وكان علي معلول شارك امس السبت في فوز الأهلي على القطن الكاميروني بنتيجة 3-1 والتأهل الى الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة أبطال أفريقيا.
وانضم معلول للأهلي في الصيف الماضي قادما من النادي الصفاقسي مقابل 700 ألف يورو، وحصل على مكان أساسي في صفوف الفريق.
Publié le:2017-07-09 19:01:38
Par:laabed (Tunisia )
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