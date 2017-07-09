اولمبيادا 2024 و2028 : اللجنة الأولمبية الدولية ''ستتخذ قرارات مهمة جدا''

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 13:46:55

- أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، اليوم الأحد أن اللجنة ستتخذ بداية الأسبوع "قرارات مهمة جدا" ، وذلك قبل يومين من اجتماع استثنائي سيعقد بعد غد الثلاثاء سيصادق على اقتراح التصويت المزدوج في سبتمبر المقبل لمنح شرف استضافة الألعاب الاولمبية عامي 2024 و2028.وقال باخ، في افتتاح اجتماع للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية "أمامنا العديد من الأيام المهمة والتي سنتخذ خلالها قرارات مهمة جدا"، مضيفا: "هناك قرارات أخرى سيتم اتخاذها في ليما" في إشارة إلى الجمعية العمومية الـ130 للجنة الأولمبية الدولية المقررة في 13 سبتمبر.وكان باخ قد أطلق في مارس الماضي فكرة التصويت المزدوج على أولمبيادي 2024 و2028 بهدف الحفاظ على ترشيحي مدينتي باريس ولوس انجليس، وصادقت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية مطلع جوان الماضي على هذه التوصية التي سيتم عرضها بعد غد الثلاثاء على أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية .وتعقد اللجنة التنفيذية للأولمبية الدولية اجتماعا اليوم الأحد وغد الاثنين، سيتدارس سبل إشعار المرشحتين للاستضافة بأنهما فازتا، على رغم من أن أحداهما ستضطر للانتظار حتى 2028 للاستضافة، علما أن أولمبياد 2020 يقام في طوكيو.ومن المقرر أن يلتقي باخ غد الاثنين وفدي لوس انجليس وباريس.