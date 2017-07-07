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سيدة بولندا الأولى لم تقبل يد الرئيس الأمريكي إلا بعد مصافحة زوجته ميلانيا

Vendredi 07 Juillet 2017
وكالات - تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لموقف محرج في بولندا (الخميس) بعدما تجاهلت زوجة الرئيس البولوني مصافحته وتجاوزته لتصافح زوجته ميلانيا ترمب.

وكان ترمب يقف إلى جوار زوجته ميلانيا والرئيس البولندي إندجى دودا عندما مد يده لمصافحة زوجة الرئيس البولندي أغاتا دودا، لكنها تجاهلت يده الممدودة وأكملت طريقها لتصافح زوجته ميلانيا. لكنها عادت لتصافح ترمب بعد ميلانيا.





Publié le:2017-07-07 10:02:37

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