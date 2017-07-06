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Sport

المنتخب التونسي يتقدم 7 مراكز بتصنيف الفيفا ويصبح الرابع افريقيا

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم 7 مراكز في التصنيف العالمي الجديد الصادر يوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليصعد الى المركز 34 عالميا والرابع افريقيا.

وحافظ المنتخب المصري على ريادته الافريقية رغم تراجعه 4 مراتب بحلوله في المركز 24 عالميا متقدما على منتخب السنغال الذي بقي في المركز 27 عالميا فيما حقق منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية منافس المنتخب التونسي في الجولتين القادمتين من تصفيات مونديال روسيا 2018 قفزة عملاقة بتقدمه 11 مرتبة ليصبح في المركز 28 عالميا والثالث قاريا.

ومن جانبه تراجع منتخب الكاميرون بطل افريقيا في اعقاب مشاركته المخيبة في كاس القارات بروسيا التي خرج خلالها من الدور الاول اربعة مراكز ليتدحرج الى المركز 36 عالميا والخامس افريقيا.
وتقدم المنتخب الغيني الذي ينتمي لنفس مجموعة المنتخب التونسي في تصفيات المونديال 6 مراكز ليحتل المرتبة 66 عالميا و14 افريقيا شانه في ذلك شان المنتخب الليبي الذي صعد 5 مراكز ليصبح في المرتبة 87 عالميا و21 افريقيا.


عالميا افتكت المانيا الصدارة من البرازيل بعد تتويجها بكاس القارات في روسيا على حساب الشيلي.

Publié le:2017-07-06 12:17:40

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