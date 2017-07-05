مارادونا ينفي اشتراطه أموالا من اجل القبول بالمواطنة الفخرية لمدينة نابولي

Mercredi 05 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 10:20:57

- نفى الدولي الأرجنتيني السابق "دييغو أرماندو مارادونا" بشكل قاطع اشتراطه الحصول على أموال مقابل الموافقة على منحه المواطنة الفخرية لمدينة نابولي والتي سيحصل عليها اليوم الأربعاء.وأكد مارادونا في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء الإسبانية أنه "حينما عرض عليه المشاركة اليوم في احتفالية الذكرى الثلاثين لأول لقب بطولة إيطالية يحققه الفريق الجنوبي وافق على الفور.. " وهاجم من اتهموه بالمطالبة بالحصول على 230 ألف يورو للمشاركة في الحدث.كما أكد مارادونا أنه لم يحدثه اي شخص حول حصوله على أي مقابل مادي وأنه عندما عرض عليه مواطنة نابولي الفخرية وافق على الفور.. وقال " بكل تأكيد من يفكر بهذه الصورة يعاني من خلل سيء للغاية".وعن موهبة مواطنه ميسي أكد مارادونا أن جماهير كرة القدم ستدرك مدى أهميته بعد انتهاء مسيرته.