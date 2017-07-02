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كليب ''اه لو لعبت يا زهر نسخة تونسية'' تحقق نسب كبيرة من المشاهدة على اليوتوب

Dimanche 02 Juillet 2017
بــاب نــات - نشر كل من فنان الراب " بلطي" والفنانة " زازا" النسخة التونسية من الأغنية الشعبية المصرية "اه لو لعبت يا زهر".

و تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الكليب" بصفة كبيرة حيث وصل عدد مشاهدات الفيديو كليب بعد 24 ساعة من نشره الى أكثر من 700000 ألف مشاهدة.
وهاته المرة الأولى التي يشارك فيها كل من بلطي وزازا في عمل فني مشترك".




Publié le:2017-07-02 12:35:22

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