انس جابر تتاهل الى الدور الثاني من تصفيات دورة ويمبلدون
Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات -
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني من التصفيات التمهيدية لدخول الجدول النهائي لدورة ويمبلدون اثر فوزها اليوم الاربعاء على الروسية صوفيا زهوك (المصنفة 2017 عالميا) بنتيجة 6-3 و7-6.
وستواجه جابر (104 عالميا) في الدور الثاني التايلاندية لوكسيكا كومكهوم (المصنفة 169 عالميا).
وكانت المقابلة التي انطلقت امس الثلاثاء توقفت بسبب الامطار عندما كانت النتيجة 6-3 و3-1 لفائدة انس جابر.
Publié le:2017-06-28 13:48:50
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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