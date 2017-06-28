انس جابر تتاهل الى الدور الثاني من تصفيات دورة ويمبلدون

Mercredi 28 Juin 2017

بــاب نــات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني من التصفيات التمهيدية لدخول الجدول النهائي لدورة ويمبلدون اثر فوزها اليوم الاربعاء على الروسية صوفيا زهوك (المصنفة 2017 عالميا) بنتيجة 6-3 و7-6.

وستواجه جابر (104 عالميا) في الدور الثاني التايلاندية لوكسيكا كومكهوم (المصنفة 169 عالميا).

وكانت المقابلة التي انطلقت امس الثلاثاء توقفت بسبب الامطار عندما كانت النتيجة 6-3 و3-1 لفائدة انس جابر.







Publié le:2017-06-28 13:48:50

