روسيا تودع كأس القارات والبرتغال والمكسيك يصعدان لنصف النهائي

Samedi 24 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-24 18:12:06

- ودعت روسيا البلد المضيف كأس القارات لكرة القدم بعد هزيمتها 2-1 أمام المكسيك التي تأهلت للدور قبل النهائي يوم السبت.وافتتح الكسندر ساميدوف التسجيل لروسيا في الدقيقة 25 لكن هذا التقدم لم يدم سوى خمس دقائق حيث أدرك نستور اراوخو التعادل للمكسيك.وأحرز هيرفينج لوزانو هدف الفوز للمكسيك بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.واكملت روسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد يوري جيركوف في الدقيقة 68.وتملك المكسيك سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرتغال التي فازت 4-صفر على نيوزيلندا بفضل اهداف كريستيانو رونالدو (33 من ركلة جزاء) وبرناردو سيلفا (37) واندري سيلفا (80) ولويس ناني (90).وتأتي روسيا في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما تتذيل نيوزيلندا المجموعة بلا رصيد.ر-امين