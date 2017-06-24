Radio Babnet Tunisie  On Air: Georges Rassi - Meta 7achoufak  
Sport

روسيا تودع كأس القارات والبرتغال والمكسيك يصعدان لنصف النهائي

Samedi 24 Juin 2017
بــاب نــات - ودعت روسيا البلد المضيف كأس القارات لكرة القدم بعد هزيمتها 2-1 أمام المكسيك التي تأهلت للدور قبل النهائي يوم السبت.
وافتتح الكسندر ساميدوف التسجيل لروسيا في الدقيقة 25 لكن هذا التقدم لم يدم سوى خمس دقائق حيث أدرك نستور اراوخو التعادل للمكسيك.

وأحرز هيرفينج لوزانو هدف الفوز للمكسيك بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.
واكملت روسيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد يوري جيركوف في الدقيقة 68.
وتملك المكسيك سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البرتغال التي فازت 4-صفر على نيوزيلندا بفضل اهداف كريستيانو رونالدو (33 من ركلة جزاء) وبرناردو سيلفا (37) واندري سيلفا (80) ولويس ناني (90).
وتأتي روسيا في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما تتذيل نيوزيلندا المجموعة بلا رصيد.

ر-امين


Publié le:2017-06-24 18:12:06

festival-966323e5f2267ac1fb5fb4d924d1332d-2017-06-24 18:12:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144513



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12610,5

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76921 DT        1$ =2,46137 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   358,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144513 659|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires