قطر: سنرد رسميا على المطالب ''غير الواقعية'' لدول الحصار

Vendredi 23 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-23 23:40:34

- أعلنت قطر؛ فجر السبت أنها تسلمت الخميس الماضي “ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر.” فيها اعتبرت أن المطالب “غير واقعية”.وأوضح بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الانباء القطرية أن “قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت.”واعرب البيان عن “شكره وتثمينه لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة.”وقال البيان إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعا في الآونة الأخيرة السعودية والدول الأخرى إلى إعلان قائمة مطالب “معقولة وقابلة للتنفيذ”. وأضاف إن “هذه القائمة لا تفي بهذا المعيار”.ويعد هذا اول اعلان رسمي من قطر عن تسلمها مطالب الدول الأربع غير ان البيان لم يوضح فحوى المطالبوكانت قناة الجزيرة قد ذكرت أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب الدول المحاصرة بعد إلحاح أمريكي.وفي 5 جوان الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.