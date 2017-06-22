اختتام الدورة 21 لمهرجان المدينة بصفاقس

Jeudi 22 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 20:11:10

- بايقاعت موسيقية تونسية تلهم مستمعيها عبق الفن الاصيل, أطفئت مساء الاربعاء, الشمعة الواحدة والعشرين لمهرجان المدينة بصفاقس بعرض فني احيته الفنانة المتميزة اصيلة ربوع الجنوب التونسي "نبيهة كراولي" رفقة فرقة المعهد الجهوي للموسيقى بصفاقس بقيادة المايسترو "حسن اللجمي"وذلك بالمركب الثقافي محمد الجموسي.ساعتان من الزمن كانت كافية لكي تعانق الفنانة "نبيهة كراولي" الابداع وتتسلطن بصولاتها وجولاتها الفنية المعتادة على خشبة المسرح حيث غازلت وجدان جمهورها الحاضر بعدد لافت, وحلقت به في سماء النغم التونسي الاصيل, عبر تاديتها لأروع ما جاد به مخزونها الفني على غرار "متشوقة" و"كحلة الانظار" و"شفتك مرة" و"كان قلبي طاوعني" و"آش عجبك فيها"و"ايجى انقلك" وغيرها من الاغاني التي طلبها الجمهور مثل "الايام والمكتوب" فضلا عن تاديتها لمختارات من التراث التونسي على غرار "الممرضة" و"الايام كالبريمة".هذا وقد كان عرض الفنانة "نبيهة كراولي" الذي قوبل باعجاب وترحاب غير مسبوق من لدن الجمهور الحاضر على مختلف اعمارهم واجناسهم, مسبوقا بوصلة غنائية امنها النجم الصاعد الفنان "ناصر علي" حيث ادى مختارات من اغاني عمالقة الفن التونسي مثل "محمد الجموسي" فضلا عن اغنيته الشهيرة "نبصملك بالعشرة".يذكر ان الدورة الواحدة والعشرين لمهرجان المدينة بصفاقس التي امتدت من 1 الى 21 جوان الجاري, قد تركت في اذهان عشاق مهرجان المدينة والسهرات الرمضانية ذكريات خالدة نسجتها عديد التعبيرات الفنية بمختلف الوانها من موسيقى ومسرح وفن الحكاية والمسامرات الادبية وصالون الصناعات التقليدية، التي اثثت برنامج الدورة الحالية لمهرجان المدينة وذلك رغم محدودية الامكانيات المادية .وقد ارجع مدير الدورة الواحدة والعشرين لمهرجان المدينة بصفاقس "النوري الشعري" في تصريح لمراسلة /وات/ نجاح الدورة الى التفاف جميع الاطراف من مكونات المجتمع المدني ورواد الفن والفكر والثقافة وكفاءات جهة صفاقس حول هذه التظاهرة والعمل من اجل نجاحها وتالقها مؤكدا "على ان محدودية الامكانيات المادية لن تكون عائقا امام النجاحات" وفق تقديره.ث/هب/فر