رابطة الأبطال : تعادل الترجي الرياضي وسانداونز

بــاب نــات
-
تعادل الترجي الرياضي التونسي خلال اللقاء الذي جمعه مساء الأربعاء 21 جوان 2017 بفريق سانداونز الجنوب إفريقي بملعب رادس في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي .
ويذكر أن مباراة النجم الرياضي الساحلي التي جمعته بالهلال السوداني
مساء الثلاثاء 21 جوان قد انتهت بالتعادل بنتيجة هدف مقابل هدف، لحساب دوري المجموعات من رابطة الأبطال الأفريقية.
Publié le:2017-06-22 00:04:46
Par:essoltan (France )
Sur: بعد ان اتهمته بالتورط في قتل بلعيد... الغنوشي يرفع قضية ضد قناة ''سكاي نيوز''