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Sport

رابطة ابطال افريقيا: النجم الساحلي يتصدر مجموعته

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - اكتفى النجم الساحلي مساء الاربعاء بالتعادل 1-1 مع نادي الهلال السوداني في ام درمان (السودان) في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم (المجموعة الاولى) لكنه بقي متصدرا لمجموعته.
وعرفت المباراة تنافسا شديدا بين فريقين تعادلا ذهابا في سوسة بنفس النتيجة 1-1 .

وبعد ان تواصل التعادل الابيض بين الفريقين حتى الدقيقة 85 من مباراة اليوم تمكن مدافع النجم الساحلي رامي البدوي باصرار كبير من افتتاح النتيجة د86 لكن فرحة لاعبي النجم لم تتجاوز الخمس دقائق حيث تمكن محمد بشير بشة من التعديل د90 زائد1 لفائدة الهلال الذي سجل تعادله الرابع الى حد الان وجمع رابع نقطة له .
ورفع النجم رصيده الى 8 نقاط وعزز حظوظه في بلوغ الدور المقبل عن المجموعة الاولى.
وحافظ النجم على صدارة المجموعة متقدما عن الثلاثي الاخر في المجموعة باربع نقاط .



Publié le:2017-06-21 23:22:46

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