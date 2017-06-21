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Sport

كأس الاتحاد الافريقي : مولودية الجزائر تفوز على مبابان سوالوز 2-1

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - فاز فريق مولودية الجزائر على نادي مبابان سوالوز السوازيلاندي بنتيجة (2-1) في المباراة التي دارت امس الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات ضمن كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء كل من هشام نقاش (4 و29) لصالح المولودية في حين قلص ندلوفو الفارق لصالح مبابان سوالوز في الدقيقة (73).
وبهذه النتيجة يتصدر المولودية المجموعة برصيد 8 نقاط مؤقتا في حين يتواجد نادي مبابان سوالوز في المركز الثالث بمجموع 4 نقاط في انتظار لقاء بلاتينوم ستارز (جنوب افريقيا) والنادي الصفاقسي مساء اليوم الاربعاء.
ويحتل النادي الصفاقسي المركز الثاني بست نقاط, اما بلاتينوم فيتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.
ر/إص




Publié le:2017-06-21 08:46:39

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