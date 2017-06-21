كأس الاتحاد الافريقي : مولودية الجزائر تفوز على مبابان سوالوز 2-1

وسجل أهداف اللقاء كل من هشام نقاش (4 و29) لصالح المولودية في حين قلص ندلوفو الفارق لصالح مبابان سوالوز في الدقيقة (73).
وبهذه النتيجة يتصدر المولودية المجموعة برصيد 8 نقاط مؤقتا في حين يتواجد نادي مبابان سوالوز في المركز الثالث بمجموع 4 نقاط في انتظار لقاء بلاتينوم ستارز (جنوب افريقيا) والنادي الصفاقسي مساء اليوم الاربعاء.
ويحتل النادي الصفاقسي المركز الثاني بست نقاط, اما بلاتينوم فيتذيل الترتيب بنقطة وحيدة.
ر/إص
Publié le:2017-06-21 08:46:39
Par:tresor (Tunisia )
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